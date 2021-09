Love is in the air anticipazioni 10 settembre 2021: Eda diventa proprietaria dell'azienda?

Love is in the air torna domani, venerdì 10 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Eda accetterà il ricatto della nonna e diventerà proprietaria della Art Life?

Love is in the air torna domani, venerdì 10 settembre 2021 su Canale 5 nel nuovo slot orario delle 16:30 (prima di Pomeriggio Cinque) con la nuova puntata della settimana. Nelle anticipazioni la nonna prova a convincere Eda, con un ricatto, ad acquisire le sue quote della Art Life.

È il giorno prima di Capodanno, Serkan e Eda sono appena rientrati in Art Life dopo aver comprato i regali per i dipendenti e trovano Semiha sul piede di guerra. La donna ha stilato una relazione sulla gestione della holding che mette in discussione l'operato di Serkan, sottolineandone l'aspetto spesso autoritario, sfuggente e individualista. Eda va su tutte le furie e decide di affrontare sua nonna faccia a faccia. Ma Semiha ha le idee chiare, Eda non può lavorare alle dipendenze dei Bolat e la spinge ad accettare le sue quote e diventare proprietaria dell'azienda. Minaccia poi di distruggere la reputazione e la carriera di Serkan se dovesse scoprire che i due si sono rimessi insieme.

Ma non è tutto, quando Eda torna a casa, scopre che la nonna si è trasferita da lei e Ayfer. Furibonda decide di passare la notte fuori e resta da Serkan. La serata procede bene, finché i due non vengono disturbati dalla telefonata di Balca che invita Serkan a passare a casa sua.

Piril invece teme che il suo rapporto con Engin possa essere compromesso dai suoi genitori, come anticipa il promo dell'episodio 75.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.