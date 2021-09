Love is in the air anticipazioni 1° ottobre 2021, Piril al centro di un giallo: è incinta?

Love is in the air torna domani, venerdì 1° ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Piril finisce al centro di un caso con la sua gravidanza.

Love is in the air torna domani, venerdì 1° ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni si concentrano su Piril e sulla memoria di Serkan.

Engin ascolta per caso una conversazione di Piril al telefono con un'amica e credendo che Piril sia incinta (mentre lei parla di una gatta che sta per partorire e che vorrebbe adottare un gattino e portarlo a casa). Da ciò scaturiranno una serie di equivoci. Ayfer e Deniz mentre sono al caffè di quest'ultimo scoprono con grande sorpresa che Serkan è tornato e che non ricorda nulla di Eda. Melo, Erdem e Leyla cercano un modo per far tornare la memoria a Serkan. Così escogitano uno strambo piano, come sembra suggerire il promo dell'episodio 93.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.