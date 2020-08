Love and Monsters: il film con Dylan O'Brien debutterà in streaming

Il nuovo film con star Dylan O'Brien, Love and Monsters, sarà distribuito da Paramount direttamente in streaming.

Love and Monsters, il nuovo film con star Dylan O' Brien, arriverà direttamente in streaming, saltando la distribuzione nelle sale, e Paramount ha annunciato la nuova data di uscita: il 16 ottobre negli Stati Uniti.

Il lungometraggio sarà disponibile a noleggio e in vendita in formato digitale.

Il progetto avrebbe dovuto debuttare nelle sale americane il 12 febbraio 2021 e Andrew Gumpert di Paramount Pictures ha dichiarato: "Considerando la richiesta di intrattenimento nuovo e di qualità in questo periodo, si è deciso di distribuire Love and Monsters sulle piattaforme digitali. Mentre aspettiamo con impazienza la riapertura delle sale, volevamo mettere a disposizione questo film originale e pieno di immaginazione in modo che tutti lo possano apprezzare a casa".

Il film è ambientato dopo un evento catastrofico che obbliga tutta l'umanità a spostarsi in colonie sotterranee. Dylan O'Brien interpreterà Joel Dawson, un giovane che osserva gli altri sopravvissuti e decide di avventurarsi all'esterno e affrontare i mostri che lo separano dalla ragazza amata con cui grequentava il liceo, Aimee (Jessica Henwick). Durante il suo pericoloso viaggio, Joel stringe amicizia con degli improbabili alleati tra cui un eroico c ane e un paio di survivalisti (Michael Rooker, Ariana Greenblatt) che lo aiutano a sopravvivere prima di raggiungere il suo vero amore.