Lorde spiega che cosa si cela dietro la copertina hot di Solar Power

Lorde pubblicherà Solar Power il 20 agosto di quest'anno e, durante un episodio del The Late Show, la due volte vincitrice di un Grammy ha parlato della sua musica e ha spiegato il significato della peculiare copertina hot del suo terzo album in studio.

Gli host dei talk show, normalmente, mostrano al pubblico in studio la copertina dell'album che l'artista in questione sta promuovendo; Stephen Colbert, d'altro canto, ha affermato che non poteva farlo in questo caso: "Gli standard della CBS non mi permettono di mostrare la copertina."

"Non mi permettono di farvi vedere questa splendida copertina perché, ironia della sorte per un album chiamato Solar Power, c'è una foto di, beh, il posto dove il sole non splende", ha scherzato il talk show host. "Io, personalmente, penso che sia una copertina veramente bella in ogni caso."

Lorde stessa ha dovuto quindi descrivere la copertina agli spettatori: "Il mio amico l'ha scattata poco tempo fa. Sono io che salto sopra un amico su una spiaggia. Per chi non lo sapesse, è il mio sedere da sotto e sono in bikini. Quindi, è un po' spinta diciamo. Ma era un momento gioioso per me. Credo che sia innocente, giocosa, un po' selvaggia e sexy."