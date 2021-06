Lorde: la copertina di Solar Power è hot: social in tumulto

Lorde sta per tornare con Solar Power, il suo nuovo brano (o album), e la copertina hot sta letteralmente facendo impazzire i social.

Lorde ha annunciato il suo imminente ritorno con Solar Power, non sappiamo ancora se sarà soltanto un singolo o un intero album, quello che sappiamo, d'altro canto, è che la copertina hot sta letteralmente facendo impazzire i social media. Lunedì la cantautrice neozelandese ha condiviso la cover sul suo sito ufficiale, aggiungendo anche un messaggio rivolto ai fan.

"In arrivo nel 2021... La pazienza è una virtù", ha scritto Lorde invitando i visitatori ad iscriversi a una newsletter per poter rimanere aggiornati sulle prossime mosse della cantautrice. Il segnale è chiaro: l'artista neozelandese più famosa al mondo è tornata.

Nella foto si vede la cantante intenta a correre lungo una spiaggia indossando un maglione giallo e uno slip rosso. È uno scatto molto piccante: il suo sedere è in bella vista, al centro, contornato da un meraviglioso cielo azzurro. I fan aspettano pazientemente da oltre quattro anni nuovi brani di Lorde, vero nome Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, la quale ha pubblicato il suo ultimo album Melodrama nel 2017.

Reagendo al suo imminente ritorno, un fan ha twittato: "Lorde sarà in tendenza entro un minuto", mentre un altro ha scherzato: "Sta venendo per il sangue". Una ragazza invece ha condiviso un meme scrivendo: "Mi sono trasformata in energia rinnovabile dopo aver sentito il nuovo singolo di Lorde, si chiama Solar Power".