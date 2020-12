Lord of the Rings, terminate le riprese del pilot della serie Amazon

L'attesa serie tv di Lord of the Rings prodotta da Amazon ha completato le riprese dell'episodio pilota diretto da JA Bayona.

Sono state portate a termine le riprese del pilot della serie tv targata Amazon ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli, e a farcelo sapere è JA Bayona, il regista del primo episodio, con un post su Instagram.

"Questa è la mia ultima foto in Nuova Zelanda. Non ho parole per ringraziare questa terra straordinaria e i suoi fantastici abitanti per avermi ospitato durante quest'ultimo anno e mezzo. Il mio cuore è un po' più kiwi adesso, e non vedo l'ora di tornarci, #NuovaZelanda" ha scritto infatti Bayona in un post.

Ma mentre in molti hanno pensato che queste parole potessero indicare la fine dei lavori per l'intera serie, TheOneRing.net ci ha tenuto a precisare che si trattava in realtà soltanto del primo episodio, e che le riprese della serie ripartiranno a gennaio del nuovo anno.

Nonostante le produzioni cinematografiche e televisive siano ripartite prima di tante altre a seguito del primo lockdown dovuto alla pandemia - grazie anche anche all'operato di governo e cittadini neozelandesi che hanno affrontato al meglio la situazione, trovando delle risposte efficaci al virus che hanno permesso una riduzione dei contagi rispetto ad altri paesi -, i ritardi sulla tabella di marcia sono stati comunque notevoli, e c'è ancora tanto da fare per poter portare termine i lavori sul set dello show ispirato al mondo creato da Tolkien.