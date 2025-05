Lord of Mysteries, presto farà il suo debutto il nuovo anime cinese basato su un romanzo lovecraftiano

Gli appassionati di storie lovecraftiane con elementi dark fantasy dovranno tenere d'occhio a questo nuovo Donghua, la cui prima stagione ha appena concluso le riprese: Lord of the Mysteries

Lord of Mysteries diventerà presto un anime, dopo aver conquistato il web con l'omonimo romanzo di Cuttlefish That Loves Diving. Con un mix di animazione mozzafiato e fantasy oscuro in stile lovcraftiano, la serie si candida come nuovo gioiello del panorama cinese d'animazione.

Lord of Mysteries, il Donghua lovecraftiano prende forma

Le ombre di Lord of Mysteries si allungano: la tanto attesa trasposizione animata del romanzo web firmato Cuttlefish That Loves Diving è finalmente pronta a mostrarsi al mondo. La prima stagione del Donghua ha ufficialmente terminato la fase di produzione, come annunciato dal profilo social ufficiale della serie, accendendo l'entusiasmo dei lettori e dei curiosi del genere dark fantasy. Ambientata nella nebbiosa Tingen City, la storia segue le orme di Klein Moretti, giovane agente dei Nighthawk, chiamato a indagare su eventi inquietanti che lo condurranno a imboccare il cammino dei "Beyonder" - individui che accedono a poteri soprannaturali attraverso dieci sentieri occulti, con l'obiettivo ultimo di ascendere al rango divino. Il tono, cupo e stratificato, ricorda gli universi di Lovecraft e Gaiman, in un intreccio che mescola spiritualismo, alchimia e atmosfere da thriller esoterico.

Dietro l'opera si cela una produzione appassionata: come dichiarato dagli stessi autori, l'idea di adattare Lord of Mysteries in animazione risale al 2018-2019 e nasce dalla dedizione di fan del romanzo. Il trailer rilasciato mostra un'animazione di altissima qualità, e molti si stanno già affrettando a recuperare il web novel.

Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla distribuzione internazionale o sui doppiaggi previsti. Quello che è certo è che Lord of Mysteries non seguirà i binari del romance o del BL, ma punterà tutto sulla forza narrativa, l'evoluzione mistica del protagonista e la profondità dei legami di amicizia. Una perla oscura all'orizzonte del Donghua.