Lord of Mysteries, l'anime cinese più atteso è pronto per il grande debutto streaming questo mese

Lord of Mysteries, tratto dal celebre romanzo cinese dalle tinte lovecraftiane Cuttlefish That Loves Diving, debutta il 28 giugno 2025 su Crunchyroll. Ambientato in un mondo oscuro e steampunk, il donghua punta a rivoluzionare il panorama dell'animazione cinese internazionale.

Lord of Mysteries approda su Crunchyroll: ecco il donghua che promette di riscrivere le regole

Dopo aver conquistato il cuore dei lettori con la sua narrazione visionaria, Lord of Mysteries si prepara a invadere anche il piccolo schermo. L'anime tratto dall'acclamato romanzo di Yuan Ye (meglio noto con lo pseudonimo Cuttlefish That Loves Diving) è ormai pronto a fare il suo debutto globale il 28 giugno 2025. L'annuncio dell'arrivo su Crunchyroll non fa che confermare l'ambizione del progetto: portare l'animazione cinese su scala planetaria. Il donghua sarà infatti disponibile non solo sulla piattaforma più celebre del settore, ma anche su Tencent Video e Muse, sebbene queste ultime abbiano un raggio più limitato. Il doppiaggio è già stato confermato, anche se non è ancora chiaro se la versione in lingua inglese accompagnerà in simultanea l'uscita cinese.

Il titolo arriva in un momento di fermento per il settore dell'animazione cinese, che già con To Be Hero X ha dimostrato quanto i donghua siano in grado di competere, visivamente e narrativamente, con i titoli giapponesi più quotati. Lord of Mysteries promette di alzare ulteriormente l'asticella, spingendo il medium verso nuove direzioni. E il tempismo non è casuale: mentre il romanzo originale si è concluso nel 2023, un sequel è già in corso, segno che l'universo creato da Yuan Ye è tutt'altro che esaurito. Ora resta da vedere se la trasposizione animata sarà all'altezza dell'ambizione.

Tra steampunk e esoterismo: il fascino oscuro di Klein Moretti Lord of Mysteries

Nel cuore narrativo della serie c'è Klein Moretti, laureato in criminologia e detective dilettante, che dopo la tragica morte di un amico compie un rituale occulto - gesto che lo trasforma in qualcosa di più che umano. Ma la sua ascesa si interrompe bruscamente: viene ucciso, per poi "rinascere" nei panni di Zhou Mingrui, un uomo qualunque proveniente dalla Terra, reincarnato misteriosamente nel corpo di Klein, pochi giorni prima della sua morte. Forte di una seconda possibilità e delle conoscenze che possiede, Klein decide di esplorare le 22 Vie dei Beyonder, percorsi esoterici che donano poteri sovrannaturali... al prezzo della sanità mentale, o peggio, della vita stessa.

L'ambientazione è uno dei punti di forza più distintivi della serie: un mondo parallelo che richiama l'Inghilterra vittoriana, ma impregnato di misticismo, scienza occulta e ordini segreti. Le Sette Chiese dominano la scena politica e spirituale, mentre società segrete tramano nell'ombra, distribuendo pozioni e compiendo rituali per aprire le porte a dimensioni proibite. In questo scenario, Lord of Mysteries si propone non solo come epopea fantasy, ma come una riflessione sull'identità, il libero arbitrio e il sottile confine tra conoscenza e follia.