L'Ora - Inchiostro contro piombo, ultima puntata stasera su Canale 5: la trama

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda l'ultima puntata della fiction L'Ora - Inchiostro contro piombo, ispirata alla storia vera del quotidiano palermitano L'Ora, attivo dal 1900 al 1992.

La trama della quinta puntata

La morte di Domenico ha scosso tutta la redazione . Un'ulcera perforante costringe Nicastro a una degenza ospedaliera che lascia momentaneamente i giornalisti senza un punto di riferimento. In questo clima di incertezza, Enza e Salvo decidono di andare a Corleone. Vogliono trovare Olivia e capire cosa è davvero successo a Domenico mentre Nic e Rampulla, in obitorio, non riescono a verificare se il giovane collega si sia suicidato o sia stato spinto sui binari per ordine di qualcuno.

La morte di Navarra viene onorata in una chiesa gremita mentre Domenico viene tumulato nella terra sconsacrata dei suicidi. Quando Nicastro e Salvo scoprono che Olivia è diventata l'amante di Liggio capiscono che Domenico, in realtà, è stato ucciso dal latitante. Dopo l'arresto del mafioso, Nicastro decide così di sbattere la storia di Liggio in prima pagina. Durante un brindisi in terrazza per festeggiare il futuro del giornale, qualcuno abbandona un ordigno pronto ad esplodere . Qui il promo dell'ultima puntata, visibile anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Nel cast ci sono Claudio Santamaria, Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella, Silvia D'Amico.