Looney Tunes: il primo trailer del reboot rilasciato da HBO Max

Bugs Bunny e i suoi amici tornano in un reboot della serie Looney Tunes, di cui abbiamo una prima anticipazione grazie al trailer rilasciato da HBO Max.

Una nuova serie di corti targata Looney Tunes sta per arrivare grazie a HBO Max, per un reboot che riporterà insieme Bugs Bunny, Duffy Duck e tutti i loro tanto amati amici della scuderia Warner Bros., come dimostra questo primo trailer rilasciato dall'emittente streaming.

A partire dal 27 maggio, giorno di rilascio della nuova piattaforma HBO Max, sarà possibile scoprire le nuove avventure dei Looney Tunes, che restano fedeli alla loro tradizione di ironia e divertimento. Come si vede dal trailer, sono molti i personaggi familiari che torneranno che, a quanto pare, non hanno cambiato le loro abitudini, visto che continuano a far cadere oggetti incredibilmente grandi l'uno sull'altro. È come se tornassimo indietro nel tempo all'originale Looney Tunes, che iniziò nel 1930.

Ed è proprio quello che la sinossi ufficiale della serie fa trasparire, un ritorno al passato ma con un po' d'innovazione: "Looney Tunes Cartoons, una nuovissima serie della Warner Bros. Animation con protagonisti i cari personaggi di Looney Tunes. Looney Tunes Cartoons fa eco all'alto valore di produzione e al processo degli originali cortometraggi teatrali di Looney Tunes con un approccio alla narrazione basato sui fumetti. I personaggi di Marquee Looney Tunes saranno presenti nei loro abbinamenti classici in storie semplici, motivate e visivamente vibranti. La nuova serie includerà 80 episodi di undici minuti, ciascuno composto da cortometraggi animati che variano in lunghezza e includono trame adattate per il pubblico di oggi."

HBO Max farà il suo debutto negli USA il 27 maggio, con numerosi contenuti già annunciati come The Big Bang Theory e Friends tra le serie tv amarcord, e numerosi contenuti originali come Love Life, serie drammatica interpretata da Anna Kendrick.