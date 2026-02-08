I Looney Tunes alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con eventi, collaborazioni e nuovi prodotti

A Milano i simpatici personaggi targati Warner Bros. saranno protagonisti durante l'importante evento sportivo che ha preso ufficialmente il via venerdì 6 febbraio

I Looney Tunes saranno protagonisti ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 grazie a una collaborazione con Warner Bros Discovery che permetterà di partecipare a molti eventi, acquistare merchandise esclusivo e accedere a molti contenuti originali.

Le famiglie e i fan di ogni età dei suoi personaggi potranno infatti partecipare a varie attività e scoprire le collezioni ufficiali dedicate alle Olimpiadi in programma in Italia dal 6 febbraio.

Il legame tra i Looney Tunes e il mondo dello sport

Da tempo Bugs Bunny, Willy il Coyote, Lola Bunny e tutti gli altri simpatici personaggi dei Looney Tunes sono legati al mondo dello sport. Impossibile, inoltre, dimenticare il film Space Jam che negli anni '90 ha conquistato il pubblico cinematografico con un'epica partita di basket.

Dopo le collezioni ufficiali create per le Olimpiadi di Parigi nel 2024, è ora il turno di celebrare i valori olimpici ancora una volta, questa volta proprio in Italia.

Gli eventi in programma a Milano

A Milano, i Looney Tunes saranno presenti con due importanti eventi. Per tutti i fan, da non perdere è l'Official Olympic Pin Trading Center, spazio celebrativo aperto al pubblico dal 6 al 22 febbraio in via Carlo De Cristoforis 1, con attività esclusive, area relax dedicata ai bambini e una zona di vendita e scambio per scoprire la collezione di spille Looney Tunes x Olympics di Honav USA.

Ci sarà poi un'installazione ad alto impatto visivo che collegherà in modo giocoso il pubblico all'esperienza di streaming olimpico su HBO Max.

Anche i Looney Tunes trasmettono in streaming per le Olimpiadi

La collaborazione tra Eurosport e TNT Sports includerà contenuti ricorrenti come Looney Tunes: Guida agli Sport e Parliamo di Sport con Bugs Bunny, dove Bugs Bunny apparirà come intervistatore.

Durante la copertura delle gare olimpiche ci sarà poi spazio anche per il Looney Tunes 'Watch Party': un format incentrato sui personaggi e condotto da Bugs Bunny, che mette in evidenza i momenti migliori della giornata con l'umorismo tipico del franchise. In onda sia su piattaforme lineari che digitali, l'appuntamento aggiungerà un tocco giocoso e adatto alle famiglie all'esperienza olimpica.

I contenuti relativi a Milano Cortina 2026 saranno diffusi attraverso canali lineari, digitali e sul campo. I contenuti legati agli amati personaggi animati saranno trasmessi su Eurosport e Cartoon Network in Italia, appariranno sugli schermi del Pin Trading Center e saranno pubblicati sui canali social di Eurosport, Looney Tunes Italia, su Youtube e su WB Kids Italiano. I contenuti saranno localizzati in più lingue per raggiungere il pubblico di tutto il mondo.

Le partnership strette in vista delle Olimpiadi

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), durante i Giochi, svelerà una collaborazione a sorpresa ispirata ai Looney Tunes con Burton, il marchio leader mondiale nello snowboard, i cui dettagli saranno resi noti all'inizio di febbraio. Inoltre, United Colors of Benetton, insieme a WBDGCP e al CIO, ha lanciato un'esclusiva capsule collection olimpica per bambini che unisce lo spirito dei Looney Tunes, i valori olimpici e l'identità multicolore di Benetton.