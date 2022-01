Looney Tunes Cartoons: la nuova serie arriva su Boing

Approda su Boing un appuntamento imperdibile con la nuovissima serie che vede protagonista l'intramontabile gruppo capeggiato da Bugs Bunny: i Looney Tunes Cartoons.

Bugs Bunny, Titti e Silvestro, Taz, Pallino, Yosemite Sam e ancora, i mitici Marvin il Marziano, Willy il Coyote e Beep Beep - iconiche leggende dell'animazione - sono pronti a tornare per entusiasmare vecchie e nuove generazioni con tante avventure inedite, ricche come sempre di divertentissime ed esilaranti gag. Saranno molte le avventure da vivere in compagnia dell'esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs.

Spazio anche al maiale Pallino, Willy il Coyote e Beep Beep, Duffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l'amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales. Un appuntamento eccezionale da condividere con tutta la famiglia, divertendosi ancora una volta insieme ai personaggi che hanno fatto la storia dell'animazione. Gli episodi sono già disponibili, l'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 18:00.