Lontano da te: la seconda puntata stasera su Canale5

Lontano da te torna stasera su Canale5 alle 21.25 con la seconda puntata. Dopo l'ottimo esordio della settimana scorsa, con oltre 2 milioni di spettatori, tornano le vicende sentimentali, di Candela (Megan Montaner) e Massimo (Alessandro Tiberi).

La trama della seconda puntata ci riporta a Roma per il ritorno di Bice (Pamela Villoresi), madre di Massimo, in compagna del suo nuovo compagno, il giovane Enzo (Fabio La Fata). Massimo (Alessandro Tiberi) è parecchio infastidito e imbarazzato da tutta la situazione e fa di tutto per ostacolare la relazione, sempre accompagnato dalla visione di Candela (Megan Montaner). La ballerina di flamenco, dal canto suo, tornata a Siviglia, deve affrontare un problema analogo: la madre, Rosario (Rosario Pardo), ha iniziato anche lei a frequentare un uomo, Annibale (Juan Hernández), uomo affascinante ma assolutamente inaffidabile. Dopo qualche ricerca, guidata dalla visione di Massimo, Candela riesce a scoprire che Annibale ha un secondo fine.

