LOL: Chi ride è fuori 4, svelati trailer e poster

Prime Video ha svelato il trailer e il poster della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori , in streaming dal 1 coi primi quattro episodi.

Prime Video ha lanciato il trailer e il poster di LOL: Chi ride è fuori 4, il comedy show Original italiano dei record prodotto in Italia e disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall'8 aprile.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, LOL: Chi ride è fuori torna con un cast di dieci grandi comici e professionisti della risata Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica a cui si aggiunge Loris Fabiani, vincitore del recente successo di Prime Video LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. I concorrenti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

A osservare l'esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo, entrambi grandi rivelazioni del programma. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del popolare show giapponese Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto. Un format replicato con grande successo su Prime Video in quindici Paesi nel mondo, inclusi Messico, Australia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Nigeria, India, Canada, Argentina, Colombia e Brasile, oltre alla versione giapponese e a quella italiana. La prima, la seconda e la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori sono disponibili in esclusiva su Prime Video.