Loki in nazionale: Tom Hiddleston in un video con la maglia dei Tre Leoni per il match di beneficenza

La star del Marvel Cinematic Universe in versione calciatore inglese per la clip dedicata al Soccer Aid for Unicef.

Tom Hiddleston è il protagonista di un video realizzato in occasione del match calcistico di beneficenza che si terrà domenica 9 giugno allo stadio londinese di Stamford Bridge. La partita vedrà contrapposti alcuni grandi campioni inglesi e avversari dal resto del mondo.

A guidare la squadra inglese in panchina saranno la leggenda Blues Frank Lampard, un veterano del calcio inglese, Harry Redknapp e la star musicale Robbie Williams, mentre il team avversario del Soccer Aid for Unicef sarà guidato dall'ex mister del Chelsea Mauricio Pochettino. Si tratta dell'undicesima edizione del Soccer Aid for Unicef, evento benefico organizzato in Inghilterra a frequenza biennale dal 2006, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a programmi di sviluppo dell'UNICEF in Asia, Africa e Sudamerica.

Loki scende in campo

Nella clip pubblicata sull'account social di Soccer Aid for UNICEF, Tom Hiddleston indossa una maglietta della nazionale britannica e dopo essersi rivolto all'obiettivo con la maglia della nazionale inglese in stile Loki esclama 'Forza Inghilterra'. L'attore scenderà in campo per la partita benefica domenica sera alle ore 18.00 inglesi (le 19.00 in Italia).

La formazione inglese sarà composta da Jill Scott, Stuart Broad, Bobby Brazier, Sam Thompson, Paddy McGuinness, David James, Jermain Defoe, Karen Carney, Gary Cahill, Tom Grennan, Jack Wilshere, Joe Cole, Sir Mo Farah, Alex Brooker, Erin Doherty, Steven Bartlett, Danny Dyer, Theo Walcott, Ellen White, Miniminter, Eddie Hearn e Sam Quek, oltre a Tom Hiddleston. Tra i misteri in panchina anche l'ex portiere David Seaman e Vicky McClure.

La formazione di Soccer Aid for Unicef vanterà tra le proprie fila Usain Bolt, Eden Hazard, Tommy Fury, Maisie Adam, Diamond, Roberto Carlos, Martin Compston, Roman Kemp, Lee Mack, Theo Baker, Kaylyn Kyle, John Obi Mikel, Jason Manford, Petr Cech, Patrice Evra, Michael Essien, Tony Bellew, Alessandro Del Piero, Emmett J. Scanlan, Olga Garcia e Kheira Hamraoui. Pochettino in panchina sarà affiancato da Jesus Perez.