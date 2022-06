Locarno 2022: al produttore Jason Blum il Premio Raimondo Rezzonico

Durante la sua 75esima edizione, il Locarno Film Festival 2022 renderà omaggio a una personalità di primo piano del panorama cinematografico globale: Jason Blum, produttore statunitense che con la sua società Blumhouse sta letteralmente reinventando il cinema di genere, come dimostrano le saghe cinematografiche Paranormal Activity, Insidious e The Purge. Scopritore di talenti da Oscar, da Jordan Peele a Damien Chazelle, Blum ha saputo sostenere la creatività di cineasti innovativi - come Scott Derrickson, Rob Zombie, Leigh Wannell, James Wan e Mike Flanagan, rilanciando la carriera di cineasti come Spike Lee, Barry Levinson e M. Night Shyamalan.

Il produttore Jason Blum in una foto promozionale di Anarchia - La notte del giudizio

"Jason Blum, giovanissimo e con oltre settantacinque film al suo attivo, ha saputo rinnovare i generi e inventare un modello produttivo sostenibile a basso budget. Ha saputo utilizzare i generi per raccontare le numerose crisi politiche degli Stati Uniti, ha rovesciato gli stereotipi sessisti e ha lanciato attrici, attori promuovendo sempre nuovi talenti. Instancabile, con la Blumhouse ha creato un marchio riconosciuto in tutto il mondo. Nella tradizione di Roger Corman, ha saputo rinnovare dall'interno senza mai rinunciare al suo sguardo critico. Jason Blum è un esponente perfetto di quella che possiamo definire, mutuando l'espressione dalla nouvelle vague, 'la politica dei produttori'. Un creatore di cinema dal tocco inconfondibile che il Locarno Film Festival è onorato di celebrare" ha dichiarato il direttore artistico Giona A. Nazzaro.

Jason Blum riceverà il Premio Raimondo Rezzonico in Piazza Grande la sera di sabato 6 agosto. L'omaggio sarà accompagnato dalla proiezione di alcuni film legati alla sua carriera:

Get Out, di Jordan Peele - Stati Uniti/Giappone - 2017 Split, di M. Night Shyamalan - Stati Uniti/Giappone - 2016

Il pubblico e gli ospiti del Festival avranno anche l'occasione di assistere a un incontro con il produttore, moderato da Manlio Gomarasca, domenica 7 agosto alle 10:30, che si terrà al Forum @Spazio Cinema.

Il Premio Raimondo Rezzonico, offerto dal Comune di Minusio, è stato istituito nel 2002, in memoria del Presidente che ha presieduto il Festival dal 1981 al 1999.