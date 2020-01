Locarno 2020: Kinuyo Tanaka al centro della retrospettiva di quest’anno

Una foto di Kinuyo Tanaka

Il Locarno Film Festival, imprescindibile appuntamento cinefilo estivo, dedicherà la retrospettiva dell'edizione 2020 all'attrice e cineasta giapponese Kinuyo Tanaka. Lo ha annunciato oggi la direttrice artistica Lili Hinstin, durante il consueto incontro organizzato dalla kermesse ticinese alle Giornate di Soletta, principale manifestazione dedicata al cinema svizzero e alla sua industria. Per la prima volta nella storia del Festival, la retrospettiva sarà incentrata su una donna.

Scopo principale di questa scelta è permettere al pubblico di (ri)scoprire una figura-chiave del cinema giapponese del Novecento attraverso una parte meno nota della sua carriera: Kinuyo Tanaka (1909-1977), infatti, è conosciuta principalmente come attrice e musa di alcuni dei più grandi autori nipponici, tra cui Yasujiro Ozu, che le diede il suo primo ruolo da protagonista nel 1929, e Kenji Mizoguchi, con il quale girò ben quindici film tra il 1940 e il 1954. Fu però anche regista, la seconda donna in tutto il Giappone a passare dietro la macchina da presa, e diresse sei film tra il 1953 e il 1962. Il primo di questi, Love Letter, fu selezionato in concorso al Festival di Cannes nel 1954. A partire dagli anni Sessanta, Tanaka lavorò principalmente in televisione, ma tra le sue incursioni cinematografiche in quel periodo ci fu la collaborazione con Akira Kurosawa per Barbarossa nel 1965, e nel 1975, due anni prima della morte a causa di un tumore al cervello, vinse l'Orso d'Argento per la migliore interpretazione femminile al Festival di Berlino per Sandokan numero 8. La retrospettiva locarnese, curata come sempre dal critico e programmatore italiano Roberto Turigliatto, proporrà tutti i film da regista di Tanaka, e una selezione delle numerose pellicole - più di 250 - in cui recitò nel corso della sua carriera.

La 73ma edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2020. Il programma completo sarà annunciato nel mese di luglio.