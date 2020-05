Locarno 2020: nasce Heritage Online, piattaforma per professionisti per fruire del patrimonio cinematografico

Locarno 2020 lancia Heritage Online, la prima piattaforma per professionisti per la condivisione del patrimonio cinematografico in rete.

In vista di "Locarno 2020 - For the Future of Films", Locarno Pro lancia un nuovo servizio dedicato alla valorizzazione del cinema del passato e alla sua diffusione tramite strumenti digitali. Heritage Online consentirà infatti ai professionisti dell'industria del cinema di dare visibilità al loro catalogo di classici e di film da riscoprire, istituendo per loro un canale diretto di comunicazione con il mercato delle piattaforme di video on demand (VOD). Online da inizio luglio 2020, quando apriranno anche le iscrizioni per i professionisti interessati, Heritage Online si svilupperà durante le giornate di Locarno Pro di Locarno 2020 (7 - 9 agosto) in una serie di incontri dedicati, per poi divenire un progetto permanente del Locarno Film Festival.

Locarno Pro, anima del Locarno Film Festival dedicata ai professionisti dell'industria del cinema, si conferma anche in un anno particolare come il 2020 un punto di incontro privilegiato per il settore indipendente e lancia quest'anno un progetto digitale e permanente di nuova concezione, Heritage Online. Ovvero, una piattaforma dedicata ai professionisti, finalizzata a mettere in contatto il patrimonio della cinematografia mondiale con gli schermi contemporanei, il passato della settima arte con il futuro dell'audiovisivo. Heritage Online consentirà infatti di costruire le relazioni utili per aprire le porte di 120 anni di cinema al pubblico digitale.

La responsabile di Locarno Pro, Valentina Merli: "Sono felice che questa mia prima edizione al Locarno Film Festival coincida con la nascita di un'iniziativa così significativa, volta a far dialogare il patrimonio del cinema con i pubblici delle piattaforme online. Il mercato dello streaming sta acquisendo un peso sempre più rilevante nelle nostre abitudini di fruizione quotidiane e per questo Locarno Pro si è chinato su questa tematica così nuova. È importante, quindi, che l'offerta di queste realtà arrivi a coprire uno spettro quanto più ampio possibile di generi e proposte. In questo senso, Heritage Online permetterà a tutti gli spettatori, anche a quelli che di rado frequentano la sala o i festival di cinema, di avvicinarsi ai film del passato e di arricchire la propria visione della settima arte."

Dagli archivi al video on demand

Heritage Online sarà una piattaforma volta a nutrire l'orizzonte cinematografico del video on demand, espandendo i cataloghi offerti da questi servizi anche in direzione di una riscoperta delle cinematografie e dei registi del passato. Grazie a Heritage Online gli aventi diritto dei film (agenti di vendita internazionali, cineteche, istituti, archivi, associazioni di restauro...) potranno condividere il proprio catalogo - proponendo anche alcuni titoli in vetrina - con potenziali clienti: ovvero con i referenti dell'universo delle piattaforme VOD, dalle realtà generaliste a quelle più settoriali, dai servizi già consolidati a quelli emergenti. Avendo accesso a questo database del patrimonio cinematografico internazionale, i professionisti del VOD, gli streamers, potranno visionare i film proposti, consultare schede tecniche dettagliate e prendere contatto con i detentori dei diritti.

Il Project Manager di Heritage Online, Markus Duffner: "Locarno Pro, sempre attento alle esigenze dei professionisti del settore ha la missione di creare strumenti di lavoro utili ed efficaci per gli addetti ai lavori. Heritage Online è stato creato per colmare una lacuna nello scenario dell'industria audiovisiva, con lo scopo di favorire una connessione tra gli aventi diritto e le piattaforme di Video on Demand e la diffusione del cinema mondiale."

Le due porte del patrimonio

La prima è quella per gli aventi diritto dei film. Pagando un'iscrizione Basic questi ultimi otterranno un account che permetterà loro di proporre sulla piattaforma una selezione del proprio catalogo. Attraverso un'iscrizione Premium invece, gli utenti avranno anche accesso alla Screening Room, attraverso la quale potranno offrire ai potenziali clienti una selezione di visioni fruibili per 12 mesi.

La seconda porta è quella per gli streamers: tramite un'iscrizione a titolo gratuito e un account privato, potranno accedere al database e navigare nella piattaforma, nonché partecipare ai momenti di incontro virtuali previsti (meeting, pitching e tavole rotonde).

Dal 2021 Heritage Online sarà accessibile tramite un'iscrizione annuale o attraverso un accredito Locarno Pro.

Heritage Online da luglio Heritage Online sarà online a inizio luglio 2020, data in cui i professionisti potranno iniziare a iscriversi e caricare il proprio catalogo. Nelle giornate di Locarno Pro (7-9 agosto) la piattaforma prenderà vita attraverso una tavola rotonda dedicata, e delle sessioni di pitching e di meeting con i professionisti interessati. Da quel momento Heritage Online diventerà a tutti gli effetti un progetto permanente e un asse portante delle attività di Locarno Pro. Le ulteriori iniziative di Locarno Pro verranno presentate nel corso delle prossime settimane, a partire da Open Doors, sezione che promuove il cinema e i talenti provenienti dai Paesi del Sud e dell'Est del mondo, proponendo attualmente un focus sul Sud Est asiatico e sulla Mongolia.

Per maggiori dettagli: www.locarnofestival.ch/HeritageOnline.