Locarno 2019: a Song Kang-ho l’Excellence Award 2019

L'Excellence Award della 72esima edizione del Locarno Film Festival sarà consegnato a Song Kang-ho, figura poliedrica all'interno del cinema sudcoreano e internazionale. Artista eccezionale e straordinariamente duttile, in oltre vent'anni di carriera SONG non ha mai smesso di sperimentare, confrontandosi con generi e ruoli sempre diversi, cambiando sottilmente registro fino a toccare le profondità più drammatiche. Le sue magistrali interpretazioni in diverse pellicole di grandi cineasti sudcoreani come BONG Joon-ho, HONG Sang-soo, KIM Jee- woon e PARK Chan-wook lo hanno portato al successo sia in Corea del Sud, dove è uno degli attori più acclamati, sia a livello internazionale.

Un'immagine di Song Kang-Ho dal film The Good, the Bad, the Weird

Nato nel 1967 a Gimhae, in Corea del Sud, SONG Kang-ho inizia presto la sua carriera di attore debuttando sul grande schermo nel film The Day a Pig Fell Into the Well (1996) di HONG Sang- soo. Seguono i suoi primi ruoli in film di registi, rappresentativi per la sua carriera, come KIM Jee-woon con cui lavora in The Quiet Family (1998) e The Foul King (2000), parte in cui dimostra la sua sorprendente versatilità e abilità fisica nonché la prima di una lunga serie di interpretazioni che porteranno SONG al meritato status di star del nuovo cinema coreano. Sempre diretto da KIM Jee-woon lo ritroviamo anche in The Good the Bad the Weird (2008), omaggio allo Spaghetti western di Sergio Leone e in The Age of Shadows (2016).

Snow Piercer: Song Kang-ho e Chris Evans in una drammatica immagine

La svolta definitiva arriva però con l'inizio del sodalizio con PARK Chan-wook: per lui recita in Joint Security Area (2000), Mr. Vendetta - Sympathy for Mr. Vengeance (2002), primo capitolo della trilogia della vendetta di PARK che si conclude con Lady Vengeance (2005) e, nel 2009, in Thirst. Di questo periodo anche un'altra fondamentale collaborazione per la carriera di SONG: quella con BONG Joon-ho, che lo sceglie come protagonista di uno dei suoi film più celebri, Memories of Murder (2003) e in seguito di The Host (2006), uno dei più grandi successi commerciali della storia del cinema coreano. Il film permette a SONG di farsi conoscere anche all'estero, vincendo importanti premi, come quello per la migliore interpretazione maschile agli Asian Film Awards nel 2007. Intesa quella con BONG Joon-ho che continua anche nel 2013, quando SONG è nel cast della coproduzione internazionale Snowpiercer, tratto dalla serie a fumetti fantascientifica francese Le Transperceneige, che coinvolge un cast di attori di rilievo come Tilda Swinton, John Hurt e Chris Evans (qui trovate la nostra recensione di Snowpiercer), e infine in Parasite (2019), presente al 72esimo Festival di Cannes, di cui è il protagonista.

Song Kang-ho e Shin Ha-kyun in una concitata scena di Mr. Vendetta

Acclamato ormai a livello internazionale, SONG Kang-ho partecipa ad altri importanti film tra cui, nel 2010, The Secret Reunion, l'enorme successo di JANG Hun che conferma ancora una volta il grande talento dell'attore sudcoreano. Di questo periodo sono anche altri film famosi come The Throne (2015) di LEE Joon-ik, A Taxi Driver (2017) di JANG Hun e The Drug King (2018) di WOO Min-ho.

Lili Hinstin, Direttrice artistica del Locarno Film Festival: "L'Excellence Award del Locarno Film Festival è dedicato agli attori dal percorso significativo e coraggioso. È stato assegnato finora ad artisti americani o europei e mi è sembrato importante aprire questo premio al cinema asiatico. Il pubblico occidentale potrebbe non conoscere il nome di SONG, ma tutti conoscono il suo volto. Attore poliedrico, che interpreta senza pari la varietà e l'intensità delle emozioni che ci procura il cinema del suo paese, a suo agio sia nella commedia che nei thriller più estremi, il cui viso e il cui corpo sono strettamente associati alle opere di registi come BONG Joon-ho, PARK Chan-wook e KIM Jee-woon; chi oltre a SONG Kang-ho incarna in un unico film l'eccellenza del cinema coreano degli ultimi vent'anni? Sono molto felice che sia stato insignito del primo Excellence Award assegnato a una personalità asiatica".

SONG Kang-ho riceverà l'Excellence Award in Piazza Grande lunedì 12 agosto. Martedì 13 agosto il pubblico del Festival potrà assistere a una conversazione con l'attore allo Spazio Cinema.

La 72esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 7 al 17 agosto 2019.