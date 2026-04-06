Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Ville di Totò Riina a Malta e svolta Garlasco

Stasera, lunedì 6 aprile, alle ore 21.20 su Rai 3 torna Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti. Una puntata che si preannuncia ricca di rivelazioni e approfondimenti: dalla criminalità romana all'uso dei social da parte delle mafie, fino allo scoop sulla latitanza di Totò Riina a Malta e agli sviluppi sul delitto di Garlasco.

Criminalità romana e poteri occulti

Tra gli ospiti della serata ci sarà Francesca Fagnani, che offrirà un'analisi approfondita sulla cosiddetta "mala romana". Al centro del dibattito, il peso criminale e mafioso di figure che da anni si contendono il controllo della capitale, tra intrecci di potere e dinamiche ancora poco chiare.

Mafie e social: il caso TikTok

Ampio spazio sarà dedicato anche al ruolo dei social network, in particolare TikTok, sempre più utilizzato dalle organizzazioni criminali. Non solo come vetrina per costruire consenso, ma anche come strumento di comunicazione. Un ex secondino racconterà come i detenuti riescano a utilizzare la piattaforma per inviare messaggi all'esterno, aggirando i controlli.

Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose

Lo scoop su Riina e la latitanza a Malta

Uno dei momenti più attesi riguarda l'inchiesta sulla latitanza di Totò Riina. L'inviato avrebbe individuato a Malta due ville riconducibili al boss durante il periodo in cui era ricercato. A parlarne sarà Tanino Grado, cugino e sodale di importanti nomi della mafia siciliana, che racconterà nuovi dettagli su quel periodo.

Il caso si fa ancora più inquietante considerando che una di queste abitazioni sarebbe oggi occupata da un ministro della Repubblica di Malta, sollevando interrogativi su quanto fosse realmente nota la presenza del "Capo dei Capi" sull'isola.

Alberto Stasi

Delitto di Garlasco: indagini al bivio

Infine, la trasmissione tornerà sul delitto di Garlasco. Con il deposito di tutte le consulenze richieste dalla Procura di Pavia, l'inchiesta entra in una fase cruciale. Si discuterà del nuovo indagato, Andrea Sempio, e delle possibili conseguenze per Alberto Stasi, in carcere da oltre dieci anni.

Tra documenti, testimonianze e analisi in studio, la puntata proverà a rispondere a una domanda che resta ancora aperta: esiste una verità diversa da quella emersa nei processi?

Dove vedere Lo Stato delle Cose in TV e streaming

La nuova puntata del talk show va in onda stasera, lunedì 6 aprile 2026, dalle 21:20 su Rai 3. Oltre alla messa in onda tradizionale, il programma sarà disponibile su RaiPlay: In live streaming e successivamente on demand.