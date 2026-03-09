Lo Stato delle Cose: il caso David Rossi e l'intervista ad Andrea Sempio stasera su Rai 3

Nella puntata di lunedì 9 marzo, nella trasmissione di Massimo Giletti si parla del caso David Rossi, del delitto di Garlasco con le parole del nuovo indagato Andrea Sempio e della morte del piccolo Domenico

Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, torna stasera su Rai 3 alle 21:20 con una puntata che affronta alcuni dei casi più discussi della cronaca e dell'attualità.

Il caso David Rossi al centro della puntata

Al centro della serata il caso David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013. Secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta, e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, la sua morte non sarebbe un suicidio ma un omicidio.

In studio se ne parlerà con Carolina Orlandi, figlia di Rossi, con l'avvocato della famiglia Carmelo Miceli e con il presidente della Commissione Gianluca Vinci.

L'intervento di Michele Santoro sulla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran

Come di consueto interverrà anche Michele Santoro con il suo editoriale sullo "stato delle cose" in Italia e nel mondo. Tra i temi affrontati anche la crisi internazionale legata alla tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, con possibili ripercussioni sugli equilibri geopolitici nelle prossime settimane.

Il delitto di Garlasco e le parole di Andrea Sempio

Spazio poi al delitto di Garlasco. Il nuovo indagato Andrea Sempio ha parlato con Massimo Giletti: a oltre un anno dalla riapertura dell'indagine, ha dichiarato di temere un processo e di avere paura di finire in carcere.

Al centro del dibattito anche la cosiddetta cartella "militare" trovata sul computer di Alberto Stasi, contenente immagini pornografiche: la vittima Chiara Poggi l'aveva vista la sera prima dell'omicidio? A rispondere sarà il consulente informatico della difesa.

Il caso del piccolo Domenico e l'inchiesta sul trapianto di cuore

Infine, la trasmissione tornerà sulla vicenda del piccolo Domenico, morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. L'inchiesta si concentra sulla possibile catena di errori medici nelle fasi decisive dell'intervento.

Ospiti in studio la madre Patrizia, l'avvocato Francesco Petruzzi e il cronista de Il Mattino Giuseppe Crimaldi.