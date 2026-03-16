Lo Stato delle Cose: Antonio Di Pietro in studio e il caso del piccolo Domenico stasera su Rai 3

Nella puntata del 16 marzo a Lo Stato delle Cose si torna a parlare del delitto di Garlasco e del piccolo Domenico, ma l'apertura è dedicata al referendum sulla riforma della giustizia

La nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di attualità e approfondimento condotto da Massimo Giletti, torna in onda lunedì 16 marzo alle 21.20 su Rai 3 con un confronto sui principali temi dell'attualità politica italiana e sulla cronaca.

Antonio Di Pietro ospite in apertura da Massimo Giletti

Ad aprire la trasmissione sarà un faccia a faccia con Antonio Di Pietro, ex magistrato ed ex ministro delle Infrastrutture, che discuterà con Giletti alcune delle questioni più rilevanti del dibattito politico attuale. Al centro dell'intervista ci sarà soprattutto il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, uno dei temi più discussi delle ultime settimane.

Il confronto toccherà le possibili conseguenze della riforma sul sistema giudiziario e sull'equilibrio tra politica e magistratura.

Il caso Garlasco: parla Andrea Sempio

Ampio spazio sarà poi dedicato al delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca giudiziaria più discussi degli ultimi anni. In studio interverrà Andrea Sempio, tornato al centro delle indagini a distanza di anni dall'omicidio di Chiara Poggi.

A un anno dall'apertura della nuova indagine a suo carico, Sempio racconterà come è cambiata la sua vita e quale sia la sua posizione rispetto agli indizi che lo riguardano.

Uno dei punti più controversi della vicenda resta il presunto contenuto del computer di Alberto Stasi la sera prima dell'omicidio. Secondo alcune ricostruzioni, Chiara Poggi avrebbe visto qualcosa sul pc del fidanzato poche ore prima di essere uccisa. Su questo punto le interpretazioni degli esperti restano opposte.

Gli esperti a confronto sull'analisi del computer di Alberto Stasi

Nel corso della puntata verranno ascoltati anche due periti che ebbero un ruolo centrale durante il processo di primo grado: Roberto Porta e Daniele Occhetti.

I due consulenti analizzarono il computer di Alberto Stasi e individuarono elementi che contribuirono a sostenere il suo alibi. Le loro valutazioni saranno messe a confronto con quelle dei consulenti della famiglia Poggi, che hanno invece una lettura differente dei dati informatici.

Tra gli ospiti presenti in studio ci saranno anche Luciano Garofano, ex comandante del RIS, il direttore del settimanale Gente Umberto Brindani, l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, e Liborio Cataliotti, nuovo difensore di Andrea Sempio.

Il caso del piccolo Domenico e i problemi della sanità

Nella parte finale della trasmissione verrà affrontata anche la vicenda del piccolo Domenico, il bambino morto a Napoli dopo un trapianto di cuore.

Secondo le ricostruzioni emerse finora, alla base della tragedia ci sarebbe stata una catena di errori che si intreccerebbe con problemi di gestione della sanità pubblica e con decisioni influenzate dalla politica.

In studio interverrà la madre del bambino, Patrizia, insieme all'avvocato Francesco Petruzzi e al giornalista de Il Mattino Giuseppe Crimaldi, che ha seguito da vicino la vicenda. L'obiettivo sarà ricostruire cosa sia accaduto e analizzare eventuali responsabilità nel sistema sanitario.