Lo Show dei Record 2022, anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera su Canale 5

Lo Show dei Record 2022 va in onda stasera alle 21:20, in prima serata, su Canale 5: il programma, condotto da Gerry Scotti, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lo Show dei Record è il programma tv ufficiale del Guinness World Records.

Alla guida di uno degli show più curiosi ed elettrizzanti della tv torna, per la terza volta, Gerry Scotti che, nel 2015, a sua volta entrò nel libro dei Guinness per essere risultato il presentatore con più puntate condotte al mondo (1.593) del quiz 'Chi vuol essere Milionario'. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2022. In questa nuova edizione le spettacolari prove in esterna verranno realizzate all'Autodromo di Monza, tempio della Formula1, che quest'anno celebra il suo centenario. Sulle sue piste si assisterà a performance 'infuocate', record di funambolismo e auto in corsa a tutta velocità.

A raccontare e ad assegnare i record in esterna un duetto d'eccezione: l'inviato Umberto Pelizzari - detentore, nella sua lunga carriera, di record mondiali in tutte le discipline legate all'apneae - e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley. Il compito di convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari record realizzati in studio sarà affidato, invece, a due giudici inviati dal Guinness World Records: l'italiano Lorenzo Veltri e l'inglese Sofia Greenacre.

Marco Frigatti, figura storica del programma, sarà in collegamento dalla sede di Londra con la missione di raccontare ogni volta, grazie a delle clip esclusive, alcuni record straordinari provenienti da ogni parte del mondo. Inoltre, in ogni puntata, Gerry Scotti ospiterà un campione sportivo noto per i suoi traguardi raggiunti, che sarà chiamato a cimentarsi in improbabili e bizzarri primati. Nella prima puntata sarà in studio l'ex rugbista Martin Castrogiovanni.

Lo Show dei Record è il programma tv ufficiale del Guinness World Records, completamente rivisto e aggiornato, il libro dei record fornisce un'affascinante istantanea del mondo di oggi. Craig Glenday, direttore editoriale dell'edizione inglese, racconta: "per l'edizione 2022 abbiamo scelto di accendere i riflettori sulla sfida più importante che l'umanità deve affrontare: la crisi climatica". Il libro contiene 10 capitoli tematici con tanti record, dai più classici ai più nuovi, tra cui: 'I campioni dell'ambiente', tutti gli eroi che stanno lottando per rendere il pianeta un luogo migliore; 'Le meraviglie del mondo naturale', dalle creature più intelligenti alle piante più letali e 'I giovani di successo', adolescenti che stanno compiendo imprese fuori dal comune.