Lo scandalo delle ammissioni al college diventa una serie tv, Sara Gilbert e Chris Messina nel cast

Lo scandalo delle ammissioni al college che nel 2019 ha coinvolto anche Lori Loughlin e Felicity Huffman diventerà una serie tv e tra i protagonisti ci saranno Sara Gilbert e Chris Messina.

Il progetto si intitola Verbatim e verrà prodotto per la piattaforma di streaming HBO Max.

Nel cast del nuovo pilot della potenziale serie antologica ci saranno quindi Chris Messina, Sara Gilbert, Rob Huebel, Leland Orser, Lyiq Bent, Tate Donovan, J.R. Cacia, e Kevin Dunn.

Brett Weiner è creatore, regista e produttore di Verbatim, progetto basato sulla docu-serie presentata al Sundance Film Festival nel 2014 e nel 2016.

Tutti i dialoghi presenti negli episodi saranno tratti da verbali, interviste e interventi, riportando parola per parola quanto dichiarato dalle persone coinvolte.

Nel team della produzione ci saranno anche Ben Stiller, Nicholas Weinstock e Jackie Cohn.

Nell'autunno del 2018 sono emerse le prime informazioni riguardanti dei pagamenti illeciti compiuti negli Stati Uniti da alcuni genitori di studenti del liceo con lo scopo di falsificare i test e i documenti necessari a far ottenere ai propri figli l'ammissione a università molto prestigiose.

Tra i 33 genitori coinvolti c'era anche l'attrice Lori Loughlin che non si era dichiarata colpevole dei crimini di cui era accusata ed è stata condannata a 2 mesi da trascorrere in carcere, due anni di libertà condizionata, 150.000 dollari e 100 ore di attività socialmente utili. Tra le madri che avevano pagato per modificare i risultati dei propri figli, inoltre, era presente la nominata ai premi Oscar Felicity Huffman, che ha trascorso 14 giorni in prigione ed è stata condannata a un anno di libertà condizionata, 250 ore di attività socialmente utili e a 30.000 dollari di multa.