Liz Sheridan: è morta a 93 anni l'attrice di Seinfeld e ALF

L'attrice Liz Sheridan, tra i protagonisti delle serie Seinfeld e ALF, è morta all'età di 93 anni per cause naturali.

Liz Sheridan è morta all'età di 93 anni dopo una lunga carriera che l'ha portata a essere tra i protagonisti di serie come Seinfeld e ALF, oltre ad aver recitato per molti anni a Broadway.

La triste notizia è stata confermata dalla sua amica e portavoce Amanda Hendon che ha condiviso l'annuncio di quanto accaduto.

Secondo quanto rivelato, Liz Sheridan è morta a New York per cause naturali.

La star del piccolo schermo era nata il 10 aprile 1929 a Rye, New York.

L'attrice era famosa per i suoi ruoli nella serie ALF, in cui ha interpretato dal 1986 al 1990 Raquel Ochmonek, e in Seinfeld in cui ha avuto la parte di Helen Seinfeld, la madre del protagonista Jerry.

Sheridan ha inoltre recitato a lungo a teatro e tra i suoi spettacoli di Broadway più famosi ci sono Happy End che nel 1977 le ha permesso di recitare accanto a Christopher Lloyd e Meryl Streep.

Liz, nel 2000, ha raccontato la sua storia d'amore con James Dean in un libro, Dizzy and Jimmy: My Life with James Dean - A Love Story.

Tra i progetti a cui ha lavorato ci sono Kojak, One Day at a Time, The A-Team, Moonlighting, Star 80 e Jekyll & Hyde: Together Again.