Liverpool-Real Madrid: dove vedere in TV e in streaming la finale di Champions League

Stasera a Parigi si gioca Liverpool-Real Madrid, la finale di Champions League 2021/2022: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Si gioca stasera a Parigi, alle ore 21:00, Liverpool-Real Madrid, l'attesa finale di Champions League 2021/2022. Le due squadre si affrontano per la terza volta in finale di Coppa dei Campioni. Nel 1981 vinsero gli inglesi, nel 2018 gli spagnoli. I Reds cercano il settimo trionfo, le Merengues inseguono il quattordicesimo.

Dove vederla

Sarà possibile seguire Liverpool-Real Madrid in TV in chiaro su Canale 5 alle 21:00. La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Inviati a bordocampo, Angiolo Radice e Irma D'Alessandro. A seguire, sull'ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Anche SKY trasmetterà il match, visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.

Liverpool-Real Madrid sarà visibile in contemporanea anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

Per gli abbonati SKY sarà possibile seguire l'incontro grazie a SkyGo.

Le formazioni

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Vinicius.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Mane, Diaz.