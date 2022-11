Liverpool-Napoli: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Liverpool-Napoli: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Liverpool

Liverpool-Napoli è la partita in programma stasera 1 novembre alle 21:00, ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. La squadra di Luciano Spalletti e il team inglese si scontrano per aggiudicarsi il primo posto nel girone.

Liverpool-Napoli in televisione

Liverpool-Napoli sarà trasmessa in televisione in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). Il match si giocherà nella cornice dello Anfield, stadio del Liverpool. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

Liverpool-Napoli in streaming

Il match Liverpool-Napoli si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+.

Telecronisti

La partita su Sky sarà raccontata da Federico Zancan e Luca Marchegiani. Su Mediaset, Massimo Callegari e Andrea Agostinelli sono i telecronisti scelti da Infinity+.

Classifica Gruppo A

Napoli 15 punti, Liverpool 12 punti, Ajax 3 punti, Rangers punti 0.

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.