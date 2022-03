Liverpool-Inter: dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League stasera

Liverpool-Inter è la partita valida per la Champions League 2021/2022 che si gioca stasera a Liverpool: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Liverpool-Inter è la partita in programma stasera alle 21:00 valida come gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2021/2022. La squadra allenata da Simone Inzaghi deve recuperare lo 0-2 dell'andata, un'impresa difficile, ma non impossibile, per i nerazzurri, che in campionato hanno ritrovato la vittoria ed i goal di Lautaro Martínez.

Dove vederla in TV

Liverpool-Inter sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 21:00. La sfida, che si giocherà allo stadio di Anfield, sarà raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, a cui è affidato il commento tecnico. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri. A seguire, sull'ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancherà l'ampia sintesi dell'altro ottavo di finale in programma 'Bayern Monaco-Salisburgo', disponibile in diretta su Infinity+.

Liverpool-Inter sarà visibile anche su Sky, sui Canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, al suo fianco, per il commento tecnico, Luca Marchegiani.

Dove vederla in streaming

Liverpool-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Gli abbonati a Infinity potranno godersi l'incontro su Infinity+. La partita si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Villarreal-Juventus si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.