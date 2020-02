Live - Non è la D'Urso, lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi “Berlusconi mi ha parlato di te”

Furibonda lite tra Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi al Live - Non è la D'Urso. L'opinionista dice alla conduttrice "Berlusconi mi ha parlato anche di te", lei lo caccia dallo studio ma lui si rifiuta insultandola.

La puntata di ieri di Live - Non è la D'Urso è andata in onda senza pubblico in studio per l'emergenza Coronavirus, ma, visto quanto è successo, sarebbe stato meglio trasmetterla senza ospiti. Vittorio Sgarbi riferendosi a Stella Manente, una delle concorrenti de La Pupa e il Secchione e Viceversa, l'ha definita una raccomandata di Silvio Berlusconi. Da questo momento in poi è un crescendo, Barbara D'Urso: "Perché dici questa stupidaggine? Perché devi inventare queste cose". Ma l'opinionista ha ribadito quanto detto prima "Berlusconi mi ha telefonato e mi ha parlato di 'quella ragazza bionda'. Me l'ha raccomandata perché è una bella ragazza. Me l'ha raccomandata per nulla, perché io non avevo nessun potere". - poi ha chiamato in causa la stessa conduttrice "Mi ha detto pure di te: Barbara D'Urso è una bella ragazza".

I toni si alzano, Barbara D'Urso non ci sta a farsi offendere nella sua trasmissione, "Tu non vieni qui a raccontare i fatti i tuoi - dice Barbara- Hai tirato in ballo anche me, mai nessuno si deve permettere. Tu dici che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza e a me non piace. Chiedi scusa!". Vittorio inizia una delle sue sfuriate, grazie alle quali è diventato il divo di un certo tipo di salotti televisivi "Hai rotto il ca..o. Vai via e vai a fan..lo. Non rompere i co...ioni. Non hai mai fatto un ca... in vita tua. Capra, incapace". Barbarella perde le staffe, lo invita ad andarsene, ma lui resta. Parte la pubblicità, e quando si ritorna in studio, lui è ancora al suo posto: "Vittorio, io ti ignoro - gli dice la padrona di casa - Nel momento in cui sei così cafone, io ti ignoro", variante del più famoso "salutami a soreta".