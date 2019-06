Live Non è La D'Urso: gli ospiti dell'ultima puntata, stasera su Canale5!

Barbara D'Urso torna con l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda stasera su Canale5 alle 21:20, in compagnia di Morgan e delle ex manager di Pamela Prati.

Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con l'ultima puntata di questa prima, fortunata edizione. E questa sera non si parlerà più solo del caso Pamela Prati, che ha praticamente tenuto banco per metà stagione.

Tantissimi gli ospiti che saluteranno il pubblico di Canale5 con Barbara D'Urso.

Il primo a sedersi nel salotto della conduttrice partenopea sarà Morgan, come annunciato dalla stessa Barbara sui social. La vicenda del cantante dei Bluvertigo sta ormai tenendo banco sui giornali da diverse settimane: dopo aver ricevuto la notifica di sfratto, Marco Castoldi a inizio settimana è stato raggiunto dagli ufficiali giudiziari nella sua casa di Monza per l'effettivo sgombero. Che non c'è stato a causa di un malore del giudice di The Voice of Italy 2019. Insieme a lui in studio ci sarà anche Jessica Mazzoli, ex geffina, cantante e mamma di sua figlia Lara, che, nonostante i passati dissapori, sembra voglia sostenerlo nella questione casa.

Si sfideranno a colpi di segreti e bugie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le due ex agenti di Pamela Prati. Gli spettatori riusciranno finalmente a scoprire la verità sul giallo che ha appassionato anche Netflix negli ultimi mesi? Sarà svelata la vera identità del presunto Marco Calta, l'uomo che, nel racconto della Perricciolo, si sarebbe spacciato per Mark Caltagirone? Non si sa, quello che è certo è che verrà finalmente chiarita la questione del compenso economico che sarebbe stato richiesto una settimana fa dall'ex legale di Pamela Prati proprio alla trasmissione di Canale5.

Ci sarà spazio anche per Walter Nudo, che di recente ha tenuto con il fiato sospeso i suoi fan per via di un malore e del successivo intervento al cuore. Walter però non sarà in studio per parlare solo della sua salute: dovrà affrontare le 5 agguerritissime sfere per rispondere alle insinuazioni dell'ex agente dei vip Lele Mora, che ha rivelato di aver pagato dei call center per fargli vincere L'Isola dei Famosi.