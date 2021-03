Live - Non è la D’Urso, Giulia Salemi accusata da Caterina Collovati: "Ci hai provato con mio marito"

Giulia Salemi ieri sera al Live - Non è la D'Urso è stata pesantemente attaccata da Caterina Collovati: l'ex moglie del calciatore ha accusato l'ex gieffina di averci provato con il marito, chiosando provocatoriamente "la terza volta ti picchiano".

Giulia Salemi è stata una delle ultime concorrenti ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5, sconfitta al televoto da Stefania Orlando. Ieri sera l'ex gieffina è stata ospite di Barbara D'Urso ed è stata pesantemente attaccata da alcune delle componenti delle 'sfere'. Giulia Salemi al reality si è fidanzata con Pierpaolo Petrelli e proprio questo è stato uno degli argomenti di discussione.

Simona Izzo è stata la prima ad intervenire sull'argomento dicendole "Cerchi marito. Sveglia perché il principe azzurro non esiste. E soprattutto non puoi trovarlo in uno scarto della Gregoraci".

Vladimir Luxuria le ha ha ricordato i rapporti instaurati nei precedenti reality "Hai fatto del reality un ufficio di collocamento sentimentale. Le single disperate faranno coda per fare i reality" riferendosi al fidanzamento con Francesco Mote al GF Vip 3.

Ma l'accusa più dura è arrivata da Caterina Collovati che ha accusato Giulia Salemi di averci provato cinque o sei anni fa con il marito Fulvio, come potete vedere nel video.

La Salemi, come ricorderanno gli assidui di Canale 5, era già stata rimproverata nella casa di Cinecittà da Elisabetta Gregoraci per averci provato con Flavio Briatore. "Sono passati tanti anni, ma mi aveva davvero infastidito. 5-6 anni fa hai fatto un programma insieme a mio marito - ha detto Caterina - casualmente presi il suo cellulare e trovai dei messaggi che tu gli avevi scritto dove lo chiamavi tesoro, amore, erano piuttosto espliciti e una volta lo invitasti a una festa di compleanno. Quando ho sentito dire a Elisabetta Gregoraci che importunavi Briatore ho pensato 'allora la signorina ha il vizietto di importunare gli uomini maturi, gli uomini sposati'. Ti voglio dare un consiglio: è una cosa orribile, non lo fare mai più. Avvicinarsi agli uomini sposati è una cosa indegna, non si fa. Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte. Alla terza ti menano". Barbara D'Urso prima di passare la parola alla Salemi ha voluto sottolineare che l'espressione della Collovati era fuori luogo.

A questo punto è toccato a Giulia Salemi intervenire e difendersi: "Importunare? Il mio problema è che chiamo amore chiunque. Ma da lì a importunare un uomo. Provarci con uomini sposati è contro la mia etica. So la persona che sono. Non permetto che attacchiate i miei valori, i miei principi. Io non ho infastidito né importunato nessuno. Chi mi conosce sa come sono fatta. Non lo accetto. Già al GF non è stato bello il messaggio che è passato su di me. Non ho mai importunato Fulvio Collovati. Ci si sentiva perché partivamo insieme per raggiungere il programma".