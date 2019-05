Live Non è la D'Urso: Francesca Barra contro Alberico Lemme: "Non sono grassa ma incinta"

Lite in diretta a Live Non è la D'urso tra il dietologo dei vip, Alberico Lemme, e Francesca Barra, che ha annunciato di aspettare un bambino da Claudio Santamaria.

Reduce dal Grande Fratello, il dietologo dei vip è stato protagonista dell'uno contro tutti, una vera e propria arena di domande incrociate a cui viene sottoposto solitamente l'ospite più "chiacchierato" della serata. Nella puntata di ieri sera la prima a girarsi, accompagnata dalla consueta domanda scomoda, è stata la giornalista Francesca Barra.

Lemme è stato duramente criticato per i metodi dimagranti proposti ai propri pazienti forse molto poco scientifici, tanto che la giornalista ha concluso affermando di non avere nulla in contrario contro le diete ma di preferire professionisti seri del dimagrimento. Incalzato, Alberico Lemme ha risposto: "Che ci vai a fare dal dietologo, guarda che cosce!". È stato a questo punto che Francesca Barra ha dato la lieta notizia a tutto lo studio e a tutti gli spettatori: "Ho un ottimo motivo: sono incinta e non mi lascio insultare così", abbandonando lo studio subito dopo.

Nonostante la tensione del momento, Barbara D'Urso ha voluto comunque esprimere tutta la propria gioia per il bambino, che sarà il primo figlio nato dall'unione della giornalista (già mamma di 3 bambini) con Claudio Santamaria (che ha una figlia con la designer Delfina Deletterez Fendi).