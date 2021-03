Lituania-Italia stasera in TV: a che ora e dove vedere la partita

Lituania-Italia è la partita, in onda stasera in TV in chiaro, valida come terzo match, all'interno del girone C, per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Dopo aver battuto la Bulgaria per 2 goal a zero nel match di domenica scorsa, la nazionale azzurra proverà a portare a casa un'altra vittoria.

A che ora e dove vederla

Lituania-Italia, in diretta da Vilnius, sarà trasmessa dalle 20:35 su Rai1, subito dopo il TG1 della sera.

Sarà possibile seguire la partita di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

A commentare il match ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, le interviste saranno di Donatella Scarnati e gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli. In studio, con Paola Ferrari, Claudio Marchisio ed Enrico Varriale.

Le probabili formazioni

Immobile o Belotti? O magari nessuno dei due e spazio a Ciccio Caputo? Al terzo match di qualificazione mondiale in dieci giorni, il Ct azzurro Roberto Mancini medita sui cambi necessari e sulle rotazioni indispensabili, per distribuire la fatica ed evitare - soprattutto - gli infortuni.

Contro la Lituania Mancini non potrà contare su Florenzi e Verratti, affaticati e già rientrati a Parigi e su Vincenzo Grifo, che non è partito per le norme tedesche legate al virus che avrebbero imposto all'attaccante del Friburgo la quarantena dopo la trasferta nel paese baltico. In difesa, dunque, dovrebbe trovare spazio Bastoni, mentre a centrocampo, assente anche Jorginho, toccherà ancora a Locatelli, in gol contro la Bulgaria.