Little Voice: la data di uscita e la prima foto della serie musicale di Apple TV+

Little Voice, prodotta per Apple TV+, ha una data di uscita: il 10 luglio, giorno in cui debutterà in streaming la serie musicale di cui è stata inoltre condivisa la prima foto ufficiale.

Il progetto è stato ordinato due anni fa e sarà composto da episodi della durata di trenta minuti.

La serie Little Voice è stata prodotta da J.J. Abrams, Sara Bareilles e Jessie Nelson ed è descritta come una lettera d'amore nei confronti delle diverse musicalità della città di New York. L'immagine ritrae la protagonista Brittany O' Grady nella parte di Bess King, un'artista dal talento unico che fatica a realizzare i propri sogni e affronta rifiuti, amori e complicati problemi in famiglia.

Nel cast ci sono anche Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson e Chuck Cooper.

La serie della Bad Robot potrà contare sul sostegno delle canzoni e delle musiche composte da Sara Bareilles, mentre Jessie Nelson ha firmato la sceneggiatura e la regia del primo episodio.