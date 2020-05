Little Richard, morto il cantante di Tutti Frutti, Re del Rock 'n' Roll

Il figlio di Little Richard ha annunciato la morte del padre, il re del rock 'n' roll era famoso per brani come Tutti Frutti e Lucille.

Little Richard è morto all'età di 87 anni, come confermato dal figlio dell'artista al magazine Rolling Stone.

Attualmente la famiglia non ha rivelato la causa del decesso della star della musica famosa per brani come Tutti Frutti, Lucille e Good Golly Miss Molly.

L'artista era nato il 5 dicembre 1932 a Macon, Georgia, e il suo vero nome era Richard Wayne Penniman. Little Richard aveva 11 fratelli e sorelle ed era cresciuto frequentando il mondo religioso, iniziando a cantare in chiesa. A tredici anni, a causa dei litigi con il padre che non sosteneva la sua passione per la musica e lo accusava di essere gay, Richard se ne è andato da casa e si è trasferito da una famiglia bianca. Tra i suoi amici di infanzia c'era Otis Redding e in quegli anni ha lavorato al Macon City Auditorium, potendo così ascoltare musica di ogni tipo, dai brani country e all'R&B.

Nel 1951 ha quindi ottenuto il suo primo contratto con l'etichetta RCA, avendo vinto un talent show ed esibendosi più volte al Tick Tock Club di Macon, diventando ufficialmente Little Richard quando aveva 15 anni.

La sua carriera, ritrovandosi a lavare piatti in un ristorante, sembrava però non destinata a decollare, fino a quando ha inciso Tutti Frutti e ha inviato il demo alla Specialty Records di Chicago, gettando poi le basi per un incredibile successo che è proseguito con canzoni come Long Tall Sally e Slippin' and Slidin'.

Little Richard ha recitato anche in alcuni film degli anni Cinquanta come Don't Knock the Rock e The Girl Can't Help it.

Dopo una crisi personale che lo ha allontanato dal mondo della musica e riavvicinato alla religione, negli anni '60 e '70 Little Richard è ritornato a esibirsi, mentre negli anni '80 ha avuto anche piccoli ruoli in show come Miami Vice e Full House.

Nel 1993 ha ricevuto il premio Grammy alla carriera e successivamente si è poi trasferito a Nashville, ritornando poche volte sul palcoscenico a causa di alcuni problemi di salute.