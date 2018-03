Little Nemo in Slumberland: il fumetto diventerà un film animato

ON Animation Studios, dopo il successo del film Il Piccolo Principe, collaborerà con Hyrum Osmond, già a capo degli animatori che hanno lavorato a Oceania, per realizzare l'adattamento cinematografico del fumetto Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay, di cui sarà il regista.

Il budget del progetto è di circa 90 milioni di dollari e sul grande schermo si racconterà la storia di un ragazzino che compie un viaggio nel mondo dei sogni.

Il produttore Aton Soumache ha descritto il fumetto come un insieme di Alice nel paese delle meraviglie e Hook - Capitan Uncino e nel team creativo ci sarà anche Tito Ortiz, l'ex vice-presidente di Illumination Entertainment, e Lino DiSalvo, già tra i realizzatori di Frozen - Il regno di ghiaccio e regista di The Playmobil Movie.

