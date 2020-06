L'italia che fa, Napoli finisce nel Lazio: la gaffe del programma di Veronica Maya

Veronica Maya e L'Italia che fa cambiano la geografia italiana collocando Napoli nel Lazio, a nord di Roma. La gaffe è stata notata subito dagli spettatori del programma scatenando l'ironia del web mentre la conduttrice ha lanciato il servizio, senza accorgersi dell'errore.

Intanto scopro solo oggi come Napoli sia a nord di Roma... pic.twitter.com/3rDZNeQkDB — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) June 10, 2020

Napoli si sposta verso il nord scavalcando Roma: l'apertura della circolazione tra le varie regioni è stata fraintesa dai grafici del programma L'Italia che fa che hanno presentato un'inedita cartina geografica del nostro paese, con il capoluogo campano spostato nel Lazio. Veronica Maya doveva presentare una storia proveniente dalla città partenopea: " Andiamo a Napoli, in Campania" ha detto all'ospite in studio. Sulle note di Caruso cantata da Lucio Dalla, la telecamera si allarga e mostra la nuova cartina geografica, Veronica Maya di spalle non si accorge di nulla e va avanti con il programma e la presentazione del servizio.

Molto più attenti sono stati i telespettatori da casa che subito hanno iniziato a commentare la gaffe sui vari social. "Ma stiamo a questi livelli? Le regioni si imparano in quarta elementare - si legge in un post e ancora - Dove mi porti? A Napoli, così ti faccio vedere il Colosseo" .

L'Italia che fa è il nuovo programma di Rai2 in onda dal 1 giugno alle 16:10, ogni giorno i telespettatori conoscono quattro storie di comunità locali con il coinvolgimento del pubblico da casa e i beneficiari dei vari progetti.