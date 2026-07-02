Il ritorno di Robert Guédiguian (e tanta Francia) nel listino di Officine UBU

In occasione delle Giornate di Cinema Ciné a Riccione, Officine Ubu ha presentato la sua nuova (e come sempre raffinata) linea editoriale per la prossima stagione, puntando sul cinema europeo d'autore.

Quello che vedremo in sala con Officine UBU

Il listino si apre al 24 settembre: farà il suo debutto nelle sale Santiago, il nuovo lavoro diretto da Yann Samuell. La pellicola, che vanta un cast d'eccezione composto da Alexandra Lamy e Julien Le Berre, trae ispirazione dal celebre romanzo di Bernard Ollivier. A seguire, nel mese di ottobre, ecco Nel silenzio delle stanze, un dramma psicologico firmato da Jerome Bonnell. Protagonista del film è Galatéa Bellugi.

Nel silenzio delle stanze, i protagonisti

Lo sguardo di UBU si spinge poi a febbraio e marzo 2027, è prevista l'uscita di Nella terra del figlio di Safy Nebbou che affronta il tema dell'adozione e della ricerca delle radici con un cast di primo piano, tra cui Romain Duris e Cristiana Capotondi. Infine, la programmazione della primavera 2027 si arricchisce con Une Femme Aujourd'hui, diretto da Robert Guédiguian.

Il film del listino Officine Ubu