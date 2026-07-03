6:06 di Tekla Taidelli e tanto cinema indie: alla scoperta del listino di LSPG Popcorn

Autori giovani, titoli internazionali e film indipendenti: Luca Severi e Paolo Teta hanno presentato a Ciné il listino di LSPG Popcorn.

Riflettori puntati sul debutto di LSPG Popcorn, la nuova divisione di distribuzione cinematografica targata Luca Severi Production Group. Dopo il battesimo degli scorsi mesi alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha catturato l'attenzione alle Giornate degli Autori le pellicole 6:06 di Tekla Taidelli e Articolo 1 di Luca Bianchini, ha svelato il listino a Ciné - Giornate Professionali di Cinema di Riccione.

La presentazione ufficiale, guidata dal Founder e CEO Luca Severi insieme a Paolo Teta (Business Affairs & Head of Distribution) punta su titoli internazionali e dal forte impatto autoriale.

LSPG Popcorn, alla scoperta del listino più indie che c'è

Il calendario delle uscite per il 2026 entrerà nel vivo già in autunno con I racconti del mare, commedia surreale diretta dallo stesso Luca Severi che affronta con originalità i temi dell'integrazione e dell'accoglienza, già passata ad Alice nella Città. Lo accompagnerà sul grande schermo il dramma familiare Nina Roza di Geneviève Dulude-De Celles, riflessione su memoria e identità che ha conquistato l'Orso d'Argento per la Miglior Sceneggiatura alla Berlinale.

A novembre la programmazione proseguirà con il road movie drammatico Have You Seen Me? della regista Ekaterina Volkova, incentrato sul toccante viaggio di una madre alla ricerca della figlia scomparsa. La line-up di LSPG Popcorn si estenderà poi al 2027 con due proposte: l'atteso Without Permission di Hassan Nazer, un'opera di denuncia dedicata alla libertà d'espressione nell'Iran contemporaneo, e A Wheelchair Story di Peter Herold e Brian Knight, favola moderna capace di mescolare toni fantasy e atmosfere western.

I film del listino LSPG Popcorn