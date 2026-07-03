Bob Odenkirk con Normal e il ritorno di Potsy Ponciroli: i film di Vertice360 in arrivo al cinema

Come da tradizione si rincorrono i listini durante le giornate di Ciné a Riccione. Tre titoli ma particolarmente interessanti quelli targati Vertice360, che ha rivlato una line-up autunnale ricca spunti.
Vertice 360, un listino gustoso
La stagione si aprirà a settembre 2026 con Normal, un action esplosivo diretto da Ben Wheatley e interpretato da Bob Odenkirk, che veste i panni di un neo-sceriffo provvisorio di una cittadina solo in apparenza tranquilla, dove una sgangherata rapina in banca porta improvvisamente alla luce un'enorme cospirazione legata alla Yakuza.
Il mese successivo, a ottobre, lo schermo si illuminerà con l'animazione di Frankie e le creature dimenticate, un film codiretto da Steve Hudson e Toby Genkel che reinventa con umorismo il mito di Frankenstein seguendo le vicende di Frankie, la primissima e trascurata creatura di un folle scienziato, costretta a proteggere i nuovi mostri del castello dalle mire di un impresario da baraccone e da una folla cittadina inferocita.
Infine, il trimestre si chiuderà a novembre 2026 con Motor City di Potsy Ponciroli, passato a Venezia, ossia un grintoso e adrenalinico thriller d'azione con Alan Ritchson e Shailene Woodley che ci porterà nella Detroit degli anni '70 per seguire l'implacabile missione di vendetta di un ex detenuto, ingiustamente incastrato e mandato in prigione da un boss criminale che gli ha portato via la fidanzata.
I film del listino di Vertice36
- Normal (settembre)
- Frankie e le creature dimenticate (ottobre)
- Motor City (novembre)