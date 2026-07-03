Bob Odenkirk con Normal e il ritorno di Potsy Ponciroli: i film di Vertice360 in arrivo al cinema

Come da tradizione si rincorrono i listini durante le giornate di Ciné a Riccione. Tre titoli ma particolarmente interessanti quelli targati Vertice360, che ha rivlato una line-up autunnale ricca spunti.

Vertice 360, un listino gustoso

La stagione si aprirà a settembre 2026 con Normal, un action esplosivo diretto da Ben Wheatley e interpretato da Bob Odenkirk, che veste i panni di un neo-sceriffo provvisorio di una cittadina solo in apparenza tranquilla, dove una sgangherata rapina in banca porta improvvisamente alla luce un'enorme cospirazione legata alla Yakuza.

Motor City, Alan Ritchson in una scena

Il mese successivo, a ottobre, lo schermo si illuminerà con l'animazione di Frankie e le creature dimenticate, un film codiretto da Steve Hudson e Toby Genkel che reinventa con umorismo il mito di Frankenstein seguendo le vicende di Frankie, la primissima e trascurata creatura di un folle scienziato, costretta a proteggere i nuovi mostri del castello dalle mire di un impresario da baraccone e da una folla cittadina inferocita.

Infine, il trimestre si chiuderà a novembre 2026 con Motor City di Potsy Ponciroli, passato a Venezia, ossia un grintoso e adrenalinico thriller d'azione con Alan Ritchson e Shailene Woodley che ci porterà nella Detroit degli anni '70 per seguire l'implacabile missione di vendetta di un ex detenuto, ingiustamente incastrato e mandato in prigione da un boss criminale che gli ha portato via la fidanzata.

I film del listino di Vertice36