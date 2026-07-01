Barry Keoghan, Adèle Exarchopoulos e molta Cannes nel listino Europictures di fine 2026

Pescando da Cannes, il nuovo listino di Europictures presentato alle Ciné di Riccione propone una selezione di titoli che punta su autori internazionali e cast di primo piano.
Europictures: molta Cannes nel listino
Si parte con Anne's Golden Hour di Lisa Azuelos, che vede protagonista Sophie Marceau, seguito dall'atteso Butterfly Jam di Kantemir Balagov con Barry Keoghan e Riley Keough, passato alla Quinzanne.
La lineup di Europictures prosegue con Garance - Another Day, film che vede al centro la performance di Adèle Exarchopoulos, e con la produzione italiana Audrey La Mer di Levi Riso, che riunisce un cast interessante composto da Dario Guidi, Sara Serraiocco, Massimo Ranieri e Margherita Vicario. Chiude la proposta Europictures il film Apres di Kirill Serebrennikov, che porta in scena due grandi nomi francesi: Louis Garrel e Fanny Ardant.
I film del listino Europictures
- Anne's Golden Hour
- Butterfly Jam
- Garance - Another Day
- Audrey La Mer
- Apres