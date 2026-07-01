Barry Keoghan, Adèle Exarchopoulos e molta Cannes nel listino Europictures di fine 2026

Tanta qualità come da tradizione nell'offerta cinematografica di Europictures per il finale del 2026. E attenzione a Butterfly Jam con la coppia Barry Keoghan e Riley Keough.

Pescando da Cannes, il nuovo listino di Europictures presentato alle Ciné di Riccione propone una selezione di titoli che punta su autori internazionali e cast di primo piano.

Europictures: molta Cannes nel listino

Si parte con Anne's Golden Hour di Lisa Azuelos, che vede protagonista Sophie Marceau, seguito dall'atteso Butterfly Jam di Kantemir Balagov con Barry Keoghan e Riley Keough, passato alla Quinzanne.

Adèle Exarchopoulos

La lineup di Europictures prosegue con Garance - Another Day, film che vede al centro la performance di Adèle Exarchopoulos, e con la produzione italiana Audrey La Mer di Levi Riso, che riunisce un cast interessante composto da Dario Guidi, Sara Serraiocco, Massimo Ranieri e Margherita Vicario. Chiude la proposta Europictures il film Apres di Kirill Serebrennikov, che porta in scena due grandi nomi francesi: Louis Garrel e Fanny Ardant.

I film del listino Europictures