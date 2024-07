L'isola spagnola, grave incidente per uno dei naufraghi durante una delle prove

Il format de L'isola dei famosi è stato portato anche in Spagna, con lo show Supervivientes, una versione praticamente identica del noto reality show e che attualmente, a differenza della sua controparte italiana, è ancora in onda quotidianamente con costanti aggiornamenti sullo stato dei concorrenti che hanno deciso di vestire i panni dei naufraghi.

L'incidente a Supervivientes

Purtroppo, nel corso delle ultime ore è stato resto noto come all'interno di una delle recenti puntate dello show sia accaduta una cosa alquanto spiacevole. Uno dei partecipanti infatti, durante una pericolosa prova che vedeva coinvolti dei macchinari rotanti, è stato vittima di un grave incidente. Il suo nome è Bosco Martinez Bordiù ed è stato più volte colpito ai fianchi mentre i rulli perdevano il controllo, venendo poi infine sbalzato in aria, cadendo in acqua tra le urla di dolore.

Ovviamente, vedendo che la situazione precipitava, il giovane concorrente è stato subito soccorso da chi di dovere, per poi tornare a mostrarsi sullo schermo poco dopo come se niente fosse accaduto. A quanto pare quindi, non sembra che l'incidente possa essere determinante nell'impedire il corretto proseguimento di Bordiù all'interno di Supervivientes. Certamente però questo tipo di situazioni non sono nuove all'interno di reality del genere, anche nella sua controparte italiana sono state numerose, nel corso degli anni, le volte in cui i concorrenti sono stati vittime di qualche incidente dovuto alle cause più disparate.