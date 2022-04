L'isola dei famosi, quanto guadagnano i concorrenti? (VIDEO)

Quanto guadagnano i concorrenti de L'isola dei famosi? A renderlo noto è stato il profilo Instagram chiamato "quantoguadagna" attraverso un video: i cachet sono semplicemente da capogiro. Il celeberrimo reality show è ripartito su Canale 5 e, alla conduzione, è stata nuovamente confermata Ilary Blasi.

"Ma quanto guadagnano i concorrenti bloccati in Honduras? Prima di tutto, tutti i naufraghi percepiscono un compenso, siccome prendono parte ad un reality show. Ogni naufrago che partecipa al gioco riceve dai 5 ai 10mila euro a settimana da parte dell'Isola dei Famosi 2022. Un guadagno sicuramente interessante, ma che dipende certamente anche dal livello di celebrità del naufrago", si legge nella didascalia del filmato.

Altre fonti confermano che i concorrenti più noti sono più pagati degli altri e, per quanto concerne l'edizione di quest'anno, sembra che questo sia il caso di Marco Melandri, Ilona Staller e Lory Del Santo. Le tre star, a quanto pare, avrebbero accettato di partecipare al programma siglando un contratto da 10 mila euro a settimana.

Per quanto concerne la Del Santo, che nel 2005 vinse l'edizione de L'isola dei famosi condotta da Simona Ventura, in quell'occasione la star si aggiudicò un incredibile montepremi del valore di 200 mila euro. Infine, è doveroso specificare che, ovviamente, il compenso può variare anche in base alla permanenza in gioco da parte dei naufraghi.