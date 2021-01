L'Isola dei Famosi 2021: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando opinionisti?

Direttamente dal Grande Fratello Vip 5 potrebbero arrivare i nuovi opinionisti de L'Isola dei famosi 2021: secondo TV Blog Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbero i principali candidati a fare gli opinionisti del reality condotto da Ilary Blasi.

Il rapporto di amicizia che si è instaurato tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi all'interno della Casa di Cinecittà ha posto i due gieffini tra i principali candidati al ruolo di opinionisti della prossima edizione dell'Isola dei famosi.

Secondo i rumors riportati da Tv Blog i #zorzando, come li chiamano i loro fan, sono sulla lista compilata dalla stessa Ilary Blasi "al momento gli opinionisti non sono stati ancora scelti, ma prende sempre più piede la coppia composta da Orlando - Zorzi, che già si conoscono molto bene", scrive il portale.

Come abbiamo detto la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, il reality inizierà una volta terminato Il Grande Fratello Vip 5, ricordiamo che la finale per il momento è prevista per la fine di febbraio. L'isola dei famosi si svolgerà in Honduras, l'inviato in loco dovrebbe essere Alvin anche se negli ultimi giorni è stato fatto il nome di Aurora Ramazzotti.

Il cast del reality è ancora tutto da formare, tra i principali candidati ci sono al momento Patrizia Rossetti, Jill Cooper e il tronista Andrea Cerioli. In passato si era fatto anche il nome di Asia Argento ma l'attrice ha smentito categoricamente.