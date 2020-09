L'Isola dei Famosi 2021, partenza a gennaio senza Alessia Marcuzzi

L'Isola dei Famosi tornerà nel 2021, Mediaset lo ha annunciato durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, ma non ci sarà Alessia Marcuzzi.

L'Isola dei Famosi 2021 è nei palinsesti Mediaset: il reality riprenderà a gennaio con la nuova edizione ma senza Alessia Marcuzzi a cui è stata affidata l'edizione settembrina di Temptation Island.

Notizie in agrodolce per i fan de L'Isola dei Famosi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione 2020/2021: il reality di Canale 5 non andrà in onda quest'anno ma slitta a gennaio 2021. La quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi è andata in onda dal 24 gennaio 2019 al primo aprile 2019 ma l'azienda di Cologno Monzese quest'anno non ha trovato spazio nei suoi palinsesti per i naufraghi famosi.

La prossima edizione, la quindicesima, vedrà un cambio nella conduzione del programma, Alessia Marcuzzi dal 16 settembre sarà alla guida di Temptation Island 2020 in prima serata su Canale 5. La stessa conduttrice romana aveva annunciato il suo addio al reality dei naufraghi spiegandone i motivi in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi: "Dopo l'ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo. Quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale.Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato".

Mediaset non ha ancora ufficializzato chi condurrà l'edizione di gennaio dell'Isola dei Famosi. In questo momento qualsiasi speculazione sul nome del conduttore o della conduttrice del reality e sui concorrenti appare quanto meno azzardata.

L'isola dei famosi è nata come versione italiana del fomat lanciato in America da Celebrity Survivor, che a sua volta aveva ripreso il programma svedese Expedition Robinson. Le prime otto edizioni sono andate in onda su RAI 2 condotte da Simona Vebtura. La trasmissione approda a Mediaset dal febbraio 2015 dopo che la RAI aveva deciso la cancellazione del programma.