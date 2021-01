L'isola dei famosi 2021, il reality partirà a maggio e resterà in Honduras

L'isola dei Famosi 2021 tornerà a maggio: il reality sarà condotto da Ilary Blasi e nonostante l'emergenza sanitaria non abbandonerà l'Honduras come location.

In attesa che Alfonso Signorini liberi i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5, Mediaset ha iniziato il casting dell'Isola dei famosi 2021. A causa dell'emergenza sanitaria la produzione aveva pensato di spostare la location in Europa e precisamente alle Canarie. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da TV BLOG, la quindicesima edizione del reality resterà in Honduras. Il programma sarà guidato da Ilary Blasi mentre Alvin sarà l'inviato sull'isola che interagirà direttamente con i naufraghi.

La partenza del programma è prevista per il prossimo 8 o 15 maggio 2021, di lunedì quindi, il reality dovrebbe intrattenere gli italiani per circa dieci settimane. Come dicevamo sopra, il casting del programma procede, poche sono le indiscrezioni che sono trapelate, nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi dell'attrice Asia Argento, Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli del trono over, l'ex tronista Andrea Cerioli, Alessandra Canale, ex annunciatrice RAI, Marco Baldini, ex braccio destro di Fiorello e Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati.