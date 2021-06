Lisa Banes, morta l'attrice di Gone Girl: giorni fa era stata investita da uno scooter

Lisa Banes, attrice di Cocktail e Gone Girl, è morta dopo essere stata investita da uno scooter a New York. La moglie ha lanciato un appello per identificare il colpevole.

Lisa Banes, attrice nota anche per la sua presenza nei film Cocktail e Gone Girl, è morta a 65 anni dopo essere stata travolta da uno scooter. Rimane ancora non identificato il guidatore del mezzo che, dopo essere passato con il rosso ed aver colpito la donna, è fuggito senza prestare soccorso.

Nei giorni scorsi era emersa la notizia riguardante un grave incidente in cui era rimasta coinvolta Lisa Banes, star americana del cinema, del teatro e della televisione. Purtroppo, dopo essere stata ricoverata per dieci giorni al Mount Sinai Morningside, Banes si è spenta, rendendo ancora più tragico quanto accaduto per le strade di New York. Il 4 giugno, infatti, Banes stava raggiungendo sua moglie Kathryn Kranhold per trascorrere la serata, quando uno scooter elettrico è passato con il semaforo rosso e l'ha travolta, fuggendo subito dopo. Kranhold, una ex giornalista del Wall Strett Journal, ha lanciato un appello per raccogliere informazioni riguardo il pirata della strada, rimasto ancora oggi senza identità.

Per quanto riguarda il grande schermo, Lisa Banes era nota per i suoi ruoli in Cocktail, il film con Tom Cruise in cui interpretava Bonnie, e in L'amore bugiardo - Gone Girl, il film di David Fincher che l'ha vista impegnata nel ruolo di Marybeth Elliott, madre di Amy (Rosamund Pike). Il suo manager, David Williams, ha confermato la notizia alla NBC questa mattina. "Siamo addolorati per la tragica e insensata scomparsa di Lisa. Era una donna di grande spirito, gentilezza e generosità e dedita al suo lavoro, sia sul palco che davanti ad una telecamera, ed ancora di più a sua moglie, alla sua famiglia e ai suoi amici. Siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite", si legge nella nota.

Seth MacFarlane, attore e creatore dei Griffin, che ha lavorato con Banes nella serie comica The Orville, ha ricordato la donna tramite un post su Twitter: "Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte di Lisa Banes. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con lei in The Orville lo scorso anno. La sua presenza scenica, il magnetismo, l'abilità e il talento sono stati pari solo alla sua incrollabile gentilezza verso tutti noi. Una perdita tremenda...".

Lisa Banes è stata anche protagonista di un'importante carriera teatrale che l'ha portata ad ottenere la nomination per il Drama Desk Award nel 1984 per la commedia Isn't It Romantic, nonché la conquista del Theatre World Award nel 1981 per il suo lavoro nella commedia Look Back in Anger. Inoltre, ha vinto un Obie Award nel 1982 per My Sister in This Casa. In TV ha recitato, tra le altre serie, in Six Feet Under, Nashville, The Good Wife e Desperate Housewives.