Lionsgate+, Dicembre 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Ecco tutte le novità in arrivo su Lionsgate+, tra film e serie tv, nel mese di Dicembre 2022: da Babbo Bastardo e Sballati per le feste! a Quello che non ci siamo detti.

Dicembre è il mese delle feste, delle decorazioni luccicanti e dei buoni sentimenti: scopriamo insieme tutte le novità che ci offre Lionsgate+ per le vacanze di Natale del 2022: dal 15 dicembre, ad esempio, potrete quindi emozionarvi con Quello che non ci siamo detti per il ricongiungimento di un padre con la figlia da tempo allontanata.

Unitevi ai due protagonisti in un on the road per l'Europa che ha lo scopo di riavvicinare i due e di ritrovare il primo vero amore della ragazza. Quello che non ci siamo detti, tratto dal best seller di Marc Levy, è un'avventura romantica ricca di colpi di scena. Approfittate inoltre del ricco catalogo natalizio di Lionsgate+ e, in vista della fine dell'anno, fatevi una scorpacciata di commedie dal lieto fine:

UN MATRIMONIO PER NATALE

DAL 1 DICEMBRE

Haley, una giovane wedding planner, accetta di organizzare il matrimonio di sua sorella Angela, il giorno della vigilia di Natale. Quando giunge nella location scelta dalla sorella, una fattoria che era appartenuta al nonno, scopre che questa è stata acquistata dal suo vecchio amico Carter.

IL PAESE DI NATALE

DAL 1 DICEMBRE

Jules Cooper è una donna d'affari di successo di New York che sembra avere tutto: una carriera in rapida crescita e un bel ragazzo di nome Mitchell. Jules apprende che la sua amata defunta nonna Glinda le ha lasciato in eredità "Christmas Land", un magico villaggio a tema natalizio in campagna. Al suo arrivo nel parco tematico Jules è costretta a prendere numerose decisioni complicate.

CHRISTMAS WONDERLAND

DAL 1 DICEMBRE

Heidi ha lasciato la natia cittadina di Pleasant Valley per inseguire il sogno di diventare una pittrice di successo. Tuttavia, ha dovuto accantonare le proprie aspirazioni ed è divenuta una curatrice di gallerie d'arte. Una settimana prima della grande festa di Natale organizzata tra colleghi, Heidi è costretta a rientrare a casa per guardare i nipoti. Si ritrova così faccia a faccia con il suo amore dei tempi della scuola, con cui all'ultimo minuto si deve preparare anche per il ballo natalizio del liceo. Si ritroverà presto divisa tra la vita che si è costruita nella grande città e il fascino di Pleasant Valley.

LA SFILATA DI NATALE

ORA DISPONIBILE

Kristin Cooper, talentuosa assistente di una società di pubbliche relazioni, è la responsabile dell'annuale sfilata ed asta di Natale organizzata dall'imprenditore di moda Carson. Il giovane e bel principe Patrick viene mandato dal padre, il re di Edgemoor, a far da testimonial all'evento, sponsorizzato dalla famiglia reale. Al suo arrivo a Beverly Hills, Patrick conosce Kristin e rimane da lei colpito, scambiandola però per errore con il suo capo Melanie.

UN PRINCIPE PER NATALE

ORA DISPONIBILE

Duncan di Balemont è un principe che fugge dall'Europa e da a un matrimonio combinato con la principessa Isabelle de Montavia. Non avendo nessuna intenzione di convolore a nozze con qualcuno di cui non è innamorato, il giovane parte per gli Stati Uniti sotto falso nome, certo di trovare il vero amore.

BABBO BASTARDO

ORA DISPONIBILE

Due complici vanno in giro per le strade vestiti uno da Santa Clause e l'altro da elfo. Il loro lavoro, però, non è mettere il buon umore bensì rubare nei negozi. Le cose si complicano quando un bambino di otto anni insegna loro il vero significato del Natale.

IL SEGRETO DI NATALE

ORA DISPONIBILE

La dottoressa Brunell fa domanda per ottenere una borsa di studio in un prestigioso ospedale di Boston, ma le cose non vanno secondo i suoi piani e la candidatura viene rifiutata. Deve dunque arrendersi all'unica possibilità che le resta: un posto da medico di base nella piccola cittadina di Garland, in Alaska. In quel luogo freddo e isolato in cui gli abitati vivono reclusi e non vedono un medico da più di un anno, Lauren cade in fretta sotto l'incantesimo di Andy un uomo gentile e affascinante il cui padre, Frank, assomiglia incredibilmente a Babbo Natale.

KRAMPUS - NATALE NON È SEMPRE NATALE

ORA DISPONIBILE

Deluso dai litigi familiari che continuano anche durante le feste, il giovane Max smette di credere nello spirito del Natale. Così facendo, scatena l'ira di Krampus, un demone malvagio che punisce tutti i miscredenti..

L'ALBERO CHE SALVÒ IL NATALE

ORA DISPONIBILE

Molly è un'assistente editoriale che lavora a New York e teme, a causa del troppo lavoro, di non riuscire a fare ritorno a casa in tempo per le festività. Quando, però, compra per conto del suo capo un albero di Natale che proviene proprio dalla fattoria in cui è cresciuta, la giovane donna si convince che si tratti di un segno del destino e decide di saltare immediatamente sul primo volo e di tornare dai suoi cari, ma un'amara sorpresa l'attende.

SBALLATI PER LE FESTE!

ORA DISPONIBILE

Da quando i genitori di Ethan sono morti, i suoi due migliori amici, Isaac e Chris, hanno deciso di fargli compagnia per la vigilia di Natale, in modo da sconfiggere la solitudine. Sono ormai passati anni da questa tradizione e i tre, già trentenni, si riuniscono a New York per le feste. Come d'abitudine, tutto si svolge all'insegna della dissolutezza totale, ma, stavolta, la situazione degenera prendendo una piega completamente inaspettata.

CHRISTMAS COTTAGE

ORA DISPONIBILE

Thomas è un giovane artista che fa ritorno al proprio villaggio d'origine in California per le festività natalizie. Il ragazzo si aspetta un clima gioioso e sereno, soprattutto in famiglia, ma invece apprende che la madre sta per perdere la casa mentre l'intera cittadina soffre a causa della mancanza di turisti. Deciso ad aiutare, l'uomo dipinge un murale a scopo benefico.