Lione-Bayern Monaco di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 21:00 va in scena Lione-Bayern Monaco, seconda semifinale della Final Eight di Champions League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Lione-Bayern Monaco va in scena stasera alle 21:00, è la seconda semifinale della Final Eight di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming, grazie a Mediaset e SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Lione-Bayern Monaco è la seconda semifinale della UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21:00 in gara unica allo stadio José Alvalade di Lisbona. Il Bayern arriva a questa partita dopo aver distrutto il Barcellona di Leon Messi e parte con i favori del pronostico. Il Lione, allenato da Rudi Garcia, si presenta in semifinale dopo aver eliminato a sorpresa Juventus e Manchester City. La vincente affronterà in finale il Paris Saint-Germain.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Lione-Bayern Monaco in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite) con la telecronaca di Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini.

Dove vederla in streaming

Lione-Bayern Monaco può essere seguita in streaming gratis sul proprio computer grazie a Mediaset Play, il portale multimediale di Mediaset. L'incontro potrà essere visto in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.