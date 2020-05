L'ingenua: il film erotico con Ilona Staller stasera su Cielo

Appuntamento bollente stasera su Cielo alle 21:20 con L'ingenua, film erotico del 1975 con protagonista Ilona Staller, biondissima attrice ungherese arrivata in Italia solo pochi anni prima e destinata a sconvolgere il mondo dello spettacolo a luci rosse.

Quando girò L'ingenua, sotto la direzione di Gianfranco Baldanello, Ilona Staller non era ancora Cicciolina (lo sarebbe diventata ufficialmente un paio d'anni dopo con la trasmissione radiofonica di Radio Luna) ma era già presenza ricorrente nel cinema erotico italiano, pur se non sempre accreditata e spesso sullo sfondo. L'ingenua è, a tutti gli effetti, il suo primo film con un ruolo di rilievo. Piero Spazin (George Ardisson) è un truffatore e insieme all'amico e collega Luigi Beton (Daniele Vargas) sta organizzando un piano. I due, che stanno tacitamente tentano di ingannarsi l'un l'altro, coinvolgono nei loschi affari Angela (Ilona Staller), impiegata nonchè l'ingenua del titolo, che accetta di accompagnarli nel loro viaggio. Come sempre accade, però, l'ingenua non si rivelerà poi così sprovveduta, riuscendo alla fine ad accaparrarsi il bottino.